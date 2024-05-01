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Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Özel görüşmesi İmamoğlu’nu rahatsız etti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Özel görüşmesi İmamoğlu’nu rahatsız etti
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in siyasi tavrını beğenmediğini iddia etti ve "Made-in Özgür Özel damgasını taşıyan diyalog siyaseti, CHP... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in partinin başına geçmesiyle beraber izlediği siyasi tavırdan İmamoğlu ve Yavaş'ın rahatsız olduğunu öne sürdü."CHP’nin yerel seçimlerden başarıyla çıkması Özgür Özel’i koltuğu sallanan genel başkan olmaktan çıkarıp, liderlik seviyesine taşıdı" ifadelerini kullanan Selvi, bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, politika
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, politika

Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Özel görüşmesi İmamoğlu’nu rahatsız etti

10:09 01.05.2024
© CHP/DOGUSAN OZERCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© CHP/DOGUSAN OZER
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'in siyasi tavrını beğenmediğini iddia etti ve "Made-in Özgür Özel damgasını taşıyan diyalog siyaseti, CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in partinin başına geçmesiyle beraber izlediği siyasi tavırdan İmamoğlu ve Yavaş'ın rahatsız olduğunu öne sürdü.
"CHP’nin yerel seçimlerden başarıyla çıkması Özgür Özel’i koltuğu sallanan genel başkan olmaktan çıkarıp, liderlik seviyesine taşıdı" ifadelerini kullanan Selvi, bugünkü yazısında şu noktalara dikkat çekti:
Özgür Özel de bu fırsatı iyi değerlendirmeyi bildi. Seçimlerde sağlanan tarihi başarının verdiği güçle kendi politikalarını oluşturmaya başladı. Özgür Özel’in iktidarla bir yandan müzakere, diğer yardan ise mücadele stratejisi siyasetten geçer not aldı. Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurulan diyalog ise siyasi iklimin yumuşamasına yol açtı. Artık sadece kavga eden değil, ülke sorunlarını konuşabilen bir muhalefet var. Made-in Özgür Özel damgasını taşıyan diyalog siyaseti, CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational’a verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. İmamoğlu, “Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki” diye konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın,“ 50 artı 1’in kaldırılması CHP’nin lehine değildir” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi.
Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
POLİTİKA
TBMM'de anayasa mesaisi: Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi
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