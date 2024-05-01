https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cumhurbaskani-erdogan-danistay-baskani-yigit-ile-gorustu-1083374343.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:47+0300
2024-05-01T17:47+0300
2024-05-01T17:47+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
danıştay
zeki yiğit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/erdogan-istanbulun-gobeginde-tedbir-alinmadigi-icin-5-yasindaki-evladimiz-hayatini-kaybetti-1083274217.html
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recep tayyip erdoğan, danıştay, zeki yiğit
recep tayyip erdoğan, danıştay, zeki yiğit
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.