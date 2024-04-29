Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde tedbir alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti.

80 bine yakın konut ve köy evini sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimat yaparak yıl sonuna kadar bunu 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz