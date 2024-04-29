https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/erdogan-istanbulun-gobeginde-tedbir-alinmadigi-icin-5-yasindaki-evladimiz-hayatini-kaybetti-1083274217.html
Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde tedbir alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti
Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde tedbir alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti" dedi. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T15:24+0300
2024-04-29T15:24+0300
2024-04-29T16:11+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanlığında "AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni”nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/istanbulda-su-birikintisine-dusen-cocugun-olumune-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-1083239903.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde tedbir alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti
15:24 29.04.2024 (güncellendi: 16:11 29.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erdoğan: İstanbul'un göbeğinde çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanlığında "AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni”nde konuştu:
İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti.
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