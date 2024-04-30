https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html

Ankara'da sağanak ve dolu: Su baskınları, trafikte aksama meydana geldi

Ankara'da sağanak ve dolu: Su baskınları, trafikte aksama meydana geldi

Sputnik Türkiye

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T23:10+0300

2024-04-30T23:10+0300

2024-04-30T23:31+0300

türkiye

ankara

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

sel

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Ankara Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/meteoroloji-uyardi-14-il-icin-sari-kodlu-saganak-yagis-uyarisi-1083294946.html

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ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel