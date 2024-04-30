https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-ve-dolu-cadde-ve-sokaklar-gole-dondu-1083337475.html
Ankara'da sağanak ve dolu: Su baskınları, trafikte aksama meydana geldi
Ankara'da sağanak ve dolu: Su baskınları, trafikte aksama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T23:10+0300
2024-04-30T23:10+0300
2024-04-30T23:31+0300
türkiye
ankara
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
sel
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Ankara Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/meteoroloji-uyardi-14-il-icin-sari-kodlu-saganak-yagis-uyarisi-1083294946.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel
ankara, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel
Ankara'da sağanak ve dolu: Su baskınları, trafikte aksama meydana geldi
23:10 30.04.2024 (güncellendi: 23:31 30.04.2024)
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.
Ankara Valiliği'nin yaptığı uyarının ardından Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.