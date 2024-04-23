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CHP Genel Başkanı Özel 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü.Sezer, görüşmenin ardından Özel'i aracına kadar uğurladı. Sezer, gazetecilerin, "Yeni Anayasa, görüşmenizde gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hayır. Nazik ziyaret için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkana. Görevinde başarılar diliyorum. Zor bir görev yüklendi. Mutlaka başarılı olacaktır. Umudum o" karşılığını verdi.'Sayın Cumhurbaşkanını düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz'Özel ise daha önce de Sezer'e nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
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CHP Genel Başkanı Özel 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

20:59 23.04.2024 (güncellendi: 21:15 23.04.2024)
© AA / Fatih KurtCHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Fatih Kurt
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü.
Sezer, görüşmenin ardından Özel'i aracına kadar uğurladı. Sezer, gazetecilerin, "Yeni Anayasa, görüşmenizde gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hayır. Nazik ziyaret için ben teşekkür ediyorum Sayın Başkana. Görevinde başarılar diliyorum. Zor bir görev yüklendi. Mutlaka başarılı olacaktır. Umudum o" karşılığını verdi.

'Sayın Cumhurbaşkanını düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz'

Özel ise daha önce de Sezer'e nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yaralanıyoruz, tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye'deki herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bizim haddimize değil bu takdir ifadelerini söylemek. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanını düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i çaya davet etti: 'Önümüzdeki hafta görüşeceğiz'
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