CHP Genel Başkanı Özel 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

"Ben Genel Başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yaralanıyoruz, tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye'deki herkesin o süreci imrenerek hatırladığı bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bizim haddimize değil bu takdir ifadelerini söylemek. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanını düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz."