https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/cenaze-evlerinde-ikram-gelenegine-son-verecek-proje-sivasta-hayata-gecti-1083375107.html

Cenaze evlerinde ikram geleneğine son verecek proje Sivas'ta hayata geçti

Cenaze evlerinde ikram geleneğine son verecek proje Sivas'ta hayata geçti

Sputnik Türkiye

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı uygulamasını başlattı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T18:03+0300

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'Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden' projesi kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşmak amacıyla Uzun’un talimatıyla başlatılan uygulamada bugün itibarıyla ilk cenaze evlerine yemekler ulaştırıldı.Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.Belediye Başkanı Uzun, “1 Mayıs itibariyle cenazesi bulunan her eve 40 adet yemek göndereceğiz. Telaş ve acının birbirine girdiği o ilk gün vatandaşlarımızın acısına ortak olmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz” dedi.

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sivas, sivas belediyesi, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, ikram, yemek