https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-tekinden-ogretmen-atamalarina-iliskin-aciklama-1083373193.html
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılacağını söyledi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T17:04+0300
2024-05-01T17:04+0300
2024-05-01T17:04+0300
türkiye
atama
öğretmen atamaları
milli eğitim bakanlığı
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Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama ne zaman yapılacak?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamasına ilişkin açıklamamızı kabine toplandıktan sonra yapacağız." diye konuştu.Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." dedi.Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1082962174.html
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atama, öğretmen atamaları, milli eğitim bakanlığı
atama, öğretmen atamaları, milli eğitim bakanlığı
Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılacağını söyledi.
Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamasına ilişkin açıklamamızı kabine toplandıktan sonra yapacağız." diye konuştu.
Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." dedi.
Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." ifadesini kullandı.