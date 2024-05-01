https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-tekinden-ogretmen-atamalarina-iliskin-aciklama-1083373193.html

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılacağını söyledi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T17:04+0300

2024-05-01T17:04+0300

2024-05-01T17:04+0300

türkiye

atama

öğretmen atamaları

milli eğitim bakanlığı

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Öğretmen atamalarına ilişkin açıklama ne zaman yapılacak?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamasına ilişkin açıklamamızı kabine toplandıktan sonra yapacağız." diye konuştu.Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." dedi.Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1082962174.html

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atama, öğretmen atamaları, milli eğitim bakanlığı