https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bmden-suriyenin-afrin-bolgesine-nakdi-yardim-1083372774.html

BM’den Suriye’nin Afrin bölgesine nakdi yardım

BM’den Suriye’nin Afrin bölgesine nakdi yardım

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu (SCHF) kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T17:00+0300

2024-05-01T17:00+0300

2024-05-01T17:00+0300

dünya

suriye

birleşmiş milletler (bm)

bm insani işler koordinasyon ofisi

ortadoğu

gıda yardımı

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Proje ile Aralık 2023-Mart 2024 döneminde Afrin ilçesi kırsalındaki Racu bölgesinde 4 köy ve 11 farklı kampta yaşayan bin 150 aileye 296 bin 465 dolar nakdi destek verilirken, projeden 5 bin 484 kişi istifade etti.Gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda çalışma yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kurduğu ofis ve lojistik merkezleriyle savaş mağduru sivillere destek olmayı sürdürdü.Suriye içinde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ile çok sayıda proje uygulayan İHH, bu faaliyetlerine gıda güvenliği ve geçim kaynakları alanında bir yenisini daha ekledi.Faydalanıcı aileler, aldıkları nakdi destekle gıda ihtiyaçlarını karşıladı, yaşlı ve engelli bireylerin bulunduğu 227 aileye de pazara kolay erişim için katkı sağlandı.​​​​​​​

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suriye, birleşmiş milletler (bm), bm insani işler koordinasyon ofisi, ortadoğu, gıda yardımı