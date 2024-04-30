https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/unrwa-israil-gazzede-binlerce-filistinliye-insanlik-disi-muamele-uyguluyor-1083336496.html

UNRWA: İsrail Gazze’de binlerce Filistinliye insanlık dışı muamele uyguluyor

UNRWA: İsrail Gazze’de binlerce Filistinliye insanlık dışı muamele uyguluyor

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de İsrail... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T22:02+0300

2024-04-30T22:02+0300

2024-04-30T22:02+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

unrwa

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

philippe lazzarini

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BM Cenevre Ofisi’nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lazzarini, İsrail’in Gazze’de tutuklanan binlerce Filistinliye, çırılçıplak soyarak ve köpeklerle tehdit ederek insanlık dışı muamele uyguladığını söyledi.Lazzarini, “Gazze’de binlerce Filistinli keyfi olarak tutuklandı, iç çamaşırlarına kadar soyuldu, kelepçeli ve gözleri bağlı olarak kamyonlara bindirildi. Tutuklamadan sonra bu mahkûmlarla iletişime geçilemiyor ve bu kişiler dayak, köpeklerle tehdit ve saatlerce stres pozisyonu gibi şok edici derecede insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Bu kişilerin ayrıca tuvalete de gidemiyor. Tutuklanan BM çalışanları bu iddiaları doğruladı” diye konuştu.Tutuklanan yaklaşık bin Filistinlinin Kerem Şalom sınır kapısından serbest bırakıldığına dikkat çeken Lazzarini, ancak tutuklu sayısının hala bilinmediğini sözlerine ekledi.Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarındaki BM İnsan Hakları Ofisi Başkanı Ajit Sunga, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinlinin İsrail tarafından gizlice tutuklandığını ve birçoğunun acımasız muameleye maruz kaldığını açıklamıştı.

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birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), philippe lazzarini