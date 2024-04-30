https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/unrwa-israil-gazzede-binlerce-filistinliye-insanlik-disi-muamele-uyguluyor-1083336496.html
UNRWA: İsrail Gazze’de binlerce Filistinliye insanlık dışı muamele uyguluyor
UNRWA: İsrail Gazze’de binlerce Filistinliye insanlık dışı muamele uyguluyor
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de İsrail... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:02+0300
2024-04-30T22:02+0300
2024-04-30T22:02+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
philippe lazzarini
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_0:39:798:488_1920x0_80_0_0_40a39b3aa507ba06bc055ae83b5247ac.png
BM Cenevre Ofisi’nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lazzarini, İsrail’in Gazze’de tutuklanan binlerce Filistinliye, çırılçıplak soyarak ve köpeklerle tehdit ederek insanlık dışı muamele uyguladığını söyledi.Lazzarini, “Gazze’de binlerce Filistinli keyfi olarak tutuklandı, iç çamaşırlarına kadar soyuldu, kelepçeli ve gözleri bağlı olarak kamyonlara bindirildi. Tutuklamadan sonra bu mahkûmlarla iletişime geçilemiyor ve bu kişiler dayak, köpeklerle tehdit ve saatlerce stres pozisyonu gibi şok edici derecede insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Bu kişilerin ayrıca tuvalete de gidemiyor. Tutuklanan BM çalışanları bu iddiaları doğruladı” diye konuştu.Tutuklanan yaklaşık bin Filistinlinin Kerem Şalom sınır kapısından serbest bırakıldığına dikkat çeken Lazzarini, ancak tutuklu sayısının hala bilinmediğini sözlerine ekledi.Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarındaki BM İnsan Hakları Ofisi Başkanı Ajit Sunga, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinlinin İsrail tarafından gizlice tutuklandığını ve birçoğunun acımasız muameleye maruz kaldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/japonya-unrwa-yardimlarina-yeniden-basliyor-1082381481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083336189_48:0:751:527_1920x0_80_0_0_f1d6e1a399358a299d5d0afa3bc71371.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), philippe lazzarini
birleşmiş milletler (bm), unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), philippe lazzarini
UNRWA: İsrail Gazze’de binlerce Filistinliye insanlık dışı muamele uyguluyor
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de İsrail tarafından tutuklanan kişilerin şok edici insanlık dışı muameleye maruz kaldığını belirtti.
BM Cenevre Ofisi’nde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lazzarini, İsrail’in Gazze’de tutuklanan binlerce Filistinliye, çırılçıplak soyarak ve köpeklerle tehdit ederek insanlık dışı muamele uyguladığını söyledi.
Lazzarini, “Gazze’de binlerce Filistinli keyfi olarak tutuklandı, iç çamaşırlarına kadar soyuldu, kelepçeli ve gözleri bağlı olarak kamyonlara bindirildi. Tutuklamadan sonra bu mahkûmlarla iletişime geçilemiyor ve bu kişiler dayak, köpeklerle tehdit ve saatlerce stres pozisyonu gibi şok edici derecede insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Bu kişilerin ayrıca tuvalete de gidemiyor. Tutuklanan BM çalışanları bu iddiaları doğruladı” diye konuştu.
Tutuklanan yaklaşık bin Filistinlinin Kerem Şalom sınır kapısından serbest bırakıldığına dikkat çeken Lazzarini, ancak tutuklu sayısının hala bilinmediğini sözlerine ekledi.
Ocak ayında işgal altındaki Filistin topraklarındaki BM İnsan Hakları Ofisi Başkanı Ajit Sunga, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinlinin İsrail tarafından gizlice tutuklandığını ve birçoğunun acımasız muameleye maruz kaldığını açıklamıştı.