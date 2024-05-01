https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bayern-munih-ile-real-madrid-yenisemedi-maca-kim-min-jae-damga-vurdu-1083348245.html

Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi: Maça Kim Min Jae damga vurdu

Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi: Maça Kim Min Jae damga vurdu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İspanya ekibi Real Madrid 2-2 berabere kaldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T09:37+0300

2024-05-01T09:37+0300

2024-05-01T09:37+0300

spor

real madrid

kim min jae

bayern münih

uefa şampiyonlar ligi

arda güler

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Real Madrid'i konuk etti.Madrid ekibi, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.Real Madrid'de Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.Konuk takımda milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.Kim Min Jae'ye tepkiBayern Münih-Real Madrid maçına hatalarıyla damga vuran Kim Min Jae, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.İlk golde Vinicius Junior'u arkasına kaçırarak takımının yediği golde pay sahibi olan Güney Koreli savunmacı, sonrasında penaltıya sebebiyet vererek ikinci golde de başrolü oynadı.Bayern Münih taraftarları deneyimli savunmacının performansını eleştirdiler. Sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan futbolcunun kariyerinde çok az kez bu kadar kötü bir doksan dakika geçirdiğine dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/arda-guler-gol-sevincinin-anlamini-acikladi-1083313158.html

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Sputnik Türkiye

real madrid, kim min jae, bayern münih, uefa şampiyonlar ligi, arda güler