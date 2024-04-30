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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: ‘Programımız çalışıyor’
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: ‘Programımız çalışıyor’
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ye yaptığı açıklamada yıllık dış ticaret açığındanki iyileşme eğiliminin sekiz aydır kesintisiz devam... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
dış ticaret açığı
turizm
tedarik
verimlilik
reform
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi X hesabından yaptığı açıklamada iyileştirme programlarının çalıştığını ifade etti.Yaptığı açıklamada Şimşek şu cümlelere yer verdi:
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dış ticaret açığı, turizm, tedarik, verimlilik, reform
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, dış ticaret açığı, turizm, tedarik, verimlilik, reform

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: ‘Programımız çalışıyor’

14:27 30.04.2024
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ye yaptığı açıklamada yıllık dış ticaret açığındanki iyileşme eğiliminin sekiz aydır kesintisiz devam ettiği belirterek programın çalıştığını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi X hesabından yaptığı açıklamada iyileştirme programlarının çalıştığını ifade etti.
Yaptığı açıklamada Şimşek şu cümlelere yer verdi:

Programımız çalışıyor... Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257.6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56.3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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