Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: ‘Programımız çalışıyor’

Programımız çalışıyor... Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257.6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56.3 milyar dolara ulaştı. Salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanma; dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artıyor. Stratejik konumuyla Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerdendir. Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz.