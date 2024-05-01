https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-isikhan-her-turlu-tahriklere-karsi-mucadele-eden-emekcilerimize-yurekten-tesekkur-ediyorum-1083379028.html

Bakan Işıkhan: Her türlü tahriklere karşı mücadele eden emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum

Bakan Işıkhan: Her türlü tahriklere karşı mücadele eden emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T20:35+0300

2024-05-01T20:35+0300

2024-05-01T20:35+0300

türkiye

vedat ışıkhan

1 mayıs

emekçiler

polis

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden polisler ile emekçilere teşekkür etti.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, milletimizin ve emekçilerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html

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vedat ışıkhan, 1 mayıs, emekçiler, polis