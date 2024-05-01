https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bakan-isikhan-her-turlu-tahriklere-karsi-mucadele-eden-emekcilerimize-yurekten-tesekkur-ediyorum-1083379028.html
Bakan Işıkhan: Her türlü tahriklere karşı mücadele eden emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum
Bakan Işıkhan: Her türlü tahriklere karşı mücadele eden emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T20:35+0300
2024-05-01T20:35+0300
2024-05-01T20:35+0300
türkiye
vedat ışıkhan
1 mayıs
emekçiler
polis
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden polisler ile emekçilere teşekkür etti.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, milletimizin ve emekçilerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/icisleri-bakani-yerlikayadan-1-mayis-etkinliklerine-iliskin-aciklama-1083378244.html
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vedat ışıkhan, 1 mayıs, emekçiler, polis
vedat ışıkhan, 1 mayıs, emekçiler, polis
Bakan Işıkhan: Her türlü tahriklere karşı mücadele eden emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden polisler ile emekçilere teşekkür etti.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin dört bir yanında 1 Mayıs'ı kutlayan kıymetli emekçi kardeşlerimi selamlıyor, Emek ve Dayanışma Günlerini kutluyorum. 1 Mayıs'ın huzur ve güven ortamında kutlanması için görevi başında her türlü tahriklere karşı mücadele eden emniyet teşkilatımıza, emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, milletimizin ve emekçilerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.