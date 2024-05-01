https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/avrupa-birliginden-gurcistana-lgbt-mesaji-azinliklarin-korunmasina-daha-fazla-dikkat-edin-1083357893.html

Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a LGBT mesajı: 'Azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat edin'

Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a LGBT mesajı: 'Azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat edin'

Sputnik Türkiye

Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T12:20+0300

2024-05-01T12:20+0300

2024-05-01T12:20+0300

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Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Vera Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darçiaşvili ile yaptığı görüşme hakkında yorum yaparak, Gürcistan'ın LGBT topluluğu gibi azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat etmesi ve bu kişilere karşı ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini söyledi.Mart ayı sonunda Gürcistan hükümeti LGBT propagandasını yasaklama planlarını duyurmuştu ve Nisan ayı başında iki yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Jourova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jurova açıklamasında Avrupa Komisyonu'nın Gürcistan'da organize suçları, yolsuzlukla mücadele planlarını soruşturabilecek ve kovuşturabilecek bir sistemine sahip güçlü bir yargı sistemi olması üzerinde ısrarcı olduğunun altını çizerek, "Sanırım odaklandığımız asıl şeyin bu olduğunu benden bir kez daha duymak dışişleri bakanınışaşırtmadı" dedi.Jurova açıklamasında ayrıca 'Dış Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı konusunda ise Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'ye 'AB direktifini' bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ettiğini vurguladı.İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, Kutaisi'de aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması sırasında yaptığı açıklamada, geleneksel olmayan yaşam propagandası ile insan haklarının korunmasının birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ve Gürcü makamlarının bunların birbiriyle karıştırılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.Söz konusu yasada neler var?Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-tartisiliyor-aile-kurumu-korunacak-1083049328.html

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