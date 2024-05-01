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Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a LGBT mesajı: 'Azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat edin'
Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a LGBT mesajı: 'Azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat edin'
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Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Vera Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darçiaşvili ile yaptığı görüşme hakkında yorum yaparak, Gürcistan'ın LGBT topluluğu gibi azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat etmesi ve bu kişilere karşı ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini söyledi.Mart ayı sonunda Gürcistan hükümeti LGBT propagandasını yasaklama planlarını duyurmuştu ve Nisan ayı başında iki yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Jourova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Jurova açıklamasında Avrupa Komisyonu'nın Gürcistan'da organize suçları, yolsuzlukla mücadele planlarını soruşturabilecek ve kovuşturabilecek bir sistemine sahip güçlü bir yargı sistemi olması üzerinde ısrarcı olduğunun altını çizerek, "Sanırım odaklandığımız asıl şeyin bu olduğunu benden bir kez daha duymak dışişleri bakanınışaşırtmadı" dedi.Jurova açıklamasında ayrıca 'Dış Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı konusunda ise Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'ye 'AB direktifini' bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ettiğini vurguladı.İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, Kutaisi'de aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması sırasında yaptığı açıklamada, geleneksel olmayan yaşam propagandası ile insan haklarının korunmasının birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ve Gürcü makamlarının bunların birbiriyle karıştırılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.Söz konusu yasada neler var?Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-tartisiliyor-aile-kurumu-korunacak-1083049328.html
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Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a LGBT mesajı: 'Azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat edin'

12:20 01.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Tiflis'te protestolar
Gürcistan Tiflis'te protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Tiflis'in LGBT topluluğu gibi azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat etmesi ve bu kişilere karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini dile getirdi.
Avrupa Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Vera Jourova, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darçiaşvili ile yaptığı görüşme hakkında yorum yaparak, Gürcistan'ın LGBT topluluğu gibi azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat etmesi ve bu kişilere karşı ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini söyledi.
Mart ayı sonunda Gürcistan hükümeti LGBT propagandasını yasaklama planlarını duyurmuştu ve Nisan ayı başında iki yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.
Jourova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığına ilişkin yasa ve LGBT bireylerin durumu ile planlanan anayasa değişikliğine ilişkin konuları da görüştük. Bu gibi durumlarda bakanlara bu tür şeylerin yapılmasının Avrupa Birliği ilkelerinden sapma olabileceğini söylemek benim görevimdir. Gürcistan, LGBT kişiler gibi azınlıkların korunmasına daha fazla dikkat etmeli ve bu kişilere karşı ayrımcılığa veya sert söylemlere kapı açmamalı.
Jurova açıklamasında Avrupa Komisyonu'nın Gürcistan'da organize suçları, yolsuzlukla mücadele planlarını soruşturabilecek ve kovuşturabilecek bir sistemine sahip güçlü bir yargı sistemi olması üzerinde ısrarcı olduğunun altını çizerek, "Sanırım odaklandığımız asıl şeyin bu olduğunu benden bir kez daha duymak dışişleri bakanınışaşırtmadı" dedi.
Jurova açıklamasında ayrıca 'Dış Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı konusunda ise Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili'ye 'AB direktifini' bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ettiğini vurguladı.
İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, Kutaisi'de aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması sırasında yaptığı açıklamada, geleneksel olmayan yaşam propagandası ile insan haklarının korunmasının birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ve Gürcü makamlarının bunların birbiriyle karıştırılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Söz konusu yasada neler var?

Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
Sadece 18 yaşını doldurmuş genetik bir erkek ve genetik bir kadın arasındaki ilişkiyi içeren evliliğe benzer ilişkiler yasama düzeyinde düzenlenebilir;
Reşit olmayan bir kişinin evlat edinilmesine veya vekaleten bakılmasına Gürcistan Anayasası ve yasaları uyarınca sadece evli eşler veya heteroseksüel bir kişi tarafından izin verilecektir;
Bir kişinin cinsiyetinin değiştirilmesini içeren her türlü tıbbi müdahale yasaklanacaktır;
Devlet veya yerel yönetimler tarafından verilen belgelerde yalnızca genetik verilerine karşılık gelen erkek veya kadın cinsiyeti belirtilecektir;
Cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan herhangi bir devlet yapısı veya özel kişi kararı iptal edilir;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün evlat edinilmesini veya vekaleten yetiştirilmesini, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar yasaktır;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün vekaleten evlat edinilmesini veya bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet işaretlerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin, programların veya bu tür içeriğe sahip diğer materyallerin yayılması yasaktır;
Kamu veya özel eğitim kurumlarındaki eğitim süreci sırasında, aynı cinsiyetten aile veya yakın ilişkileri, ensest, bir küçüğün aynı cinsiyetten bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vekaleten bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan bilgiler vermek yasaktır.
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Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı tartışılıyor: 'Aile kurumu korunacak'
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