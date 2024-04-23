https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-tartisiliyor-aile-kurumu-korunacak-1083049328.html

Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı tartışılıyor: 'Aile kurumu korunacak'

Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı tartışılıyor: 'Aile kurumu korunacak'

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da LGBT propagandasına karşı oluşturulan yasa taslağı üzerine kamuya açık tartışmalar başladı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T09:52+0300

2024-04-23T09:52+0300

2024-04-23T09:53+0300

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Gürcü Rüyası Partisi'nin Basın Servisi, iktidar ekibinin 22 Nisan'dan itibaren LGBT propagandasına karşı yasa tasarılarını kamuoyunda tartışmak üzere ülkenin bölgelerine seyahat etmeye başlayacağını duyurdu.Gürcü yetkililer Mart ayı sonunda LGBT propagandasını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. Gerekçe olarak da aile değerlerini ve gelecek nesilleri sözde liberal propagandanın beklenen telafisi mümkün olmayan sonuçlarından koruma ihtiyacı gösterilmişti. Tasarılar 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.İlk tartışma Kutaisi'de, daha sonra ise Ambrolauri, Ozurgeti, Batum, Zugdidi ve Mestia'da yapılacak.Yasa tasarısını değerlendirmek üzere oluşturulan kamu komisyonuna Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başkanlık ediyor.LGBT propagandasına karşı hazırlanan girişim 83 oy ile çoğunluğu oluşturan milletvekiller tarafından imzalanmıştı.'Temel hakların korunması LGBT propagandası ile karıştırılmamalı'İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, Kutaisi'de aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması sırasında yaptığı açıklamada, geleneksel olmayan yaşam propagandası ile insan haklarının korunmasının birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ve Gürcü makamlarının bunların birbiriyle karıştırılmasına izin vermeyeceğini söyledi.Mdinaradze konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Mdinaradze ülke sakinlerinin ezici çoğunluğu kimin ve ne tür bir yaşam tarzı sürdüğünü umursamadığını belirterek, "Bu konuda da tereddütsüz olmalıyız ve hiçbir durumda geleneksel olmayan yaşam tarzı tercihi bir kişiye karşı farklı bir tutumun temeli olmamalıdır" dedi.Tüm insanların hakları eşit şekilde korunması gerektiğinin altını çizen Mdinaradze konuşmasını, "Ancak aynı zamanda, birinin haklarını korumaktan bahsediyorsak, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin, aile değerlerimizin korunmasını da sağlayabilmeliyiz" cümlesi ile tamamladı.'LGBT propagandasının yasaklanması bizim için ulusal öneme sahip'Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ile LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, ulusal öneme sahip konuların zamanında tartışılması ve çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Papuaşvili açıklamasında, "Bizim için ulusal önem taşıyan konular varsa, bunların zamanında tartışılması, üzerinde anlaşmaya varılması ve karara bağlanması önemlidir" diyerek önlerinde ilginç bir tartışma olduğunun altını çizdi.Deneyimlerin ülke dışında gözlemlenen eğilimlerin belli bir süre sonra Gürcistan'a da yayılabileceğini gösterdiğini belirten Papuaşvili, "Bu nedenle, aile değerleriyle bağlantılı olarak, değerimizin ne olduğunu, toplumumuzun hangi yönde ilerlemesini istediğimizi belirlemeliyiz" dedi.Bu nedenle Gürcistan yasama organı başkanına göre, 16 Nisan'da kabul edilen bir parlamento kararıyla Anayasa değişikliklerinin halk tarafından değerlendirilmesi için bir komisyon oluşturuldu.Söz konusu yasa giirişimini parlamento ve diğer vatandaşlarla tartışmak, görüşlerini dinlemek, sonuçları özetlemek ve istekleri parlamentoya sunmak için 17 Mayıs'a kadar vakitler olduğunu belirten Papuaşvili, kendi başkanlığındaki Kamu Tartışmaları Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde Ambrolauri, Ozurgeti, Batum, Zugdidi ve Mestia'da toplantılar ve tartışmalar düzenleyeceğini ve önümüzdeki haftalarda ülke genelinde devam edeceğini kaydetti.Gürcistan'da anayasal değişikliklerinin derhal yürürlüğe girmesi için milletvekillerinin dörtte üçüne ihtiyaç duyuluyor.'Aile kurumu korunacak'Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisi tarafından başlatılan aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Gürcü Rüyası Milletvekili Irakli Kadagişvili konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu değişiklikler anayasal niteliktedir, bu da herkes tarafından tartışılması gerektiği anlamına gelmektedir. Bugün bu maraton Batı Gürcistan'da başlıyor" diyerek bu değişikliklerin amacının her bireyin hakkını korumak olduğunu belirtti.Savunmasız toplumun ve korunmasız insanların haklarının bilhassa korunması gerektiğini belirten Kadagişvili, "Toplumun mutlak çoğunluğunun çocuklar, gençler ve eğitim kurumları arasında LGBT propagandasını önleme hakkı korunmalıdır" dedi.Halkın Gücü Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Guram Maçaraşvili, ailenin kutsallığının Gürcü ve Avrupalı bir değer olduğunu belirterek esas LGBT propagandasının Avrupa karşıtı bir değer olduğunu söyledi.Kamuoyu incelemesi tamamlandıktan sonra, parlamento komisyonları değişiklikleri ve yeni anayasa yasasını değerlendirmeye başlayacak. Yasa tasarısının da yürürlüğe girmesi için üç okumada kabul edilmesi gerekiyor. Bu tasarıların kabulü için parlamento milletvekili listesinin 3/4'ünün, yani en az 113 milletvekilinin oyu gerekiyor. Gürcü Rüyası ve Halk Gücü tarafından temsil edilen parlamento çoğunluğunun şu anda parlamentoda sadece 83 vekili bulunuyor.Söz konusu yasa tasarısında neler var?Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

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