Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı tartışılıyor: 'Aile kurumu korunacak'
09:52 23.04.2024 (güncellendi: 09:53 23.04.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazGürcistan bayrağı
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Gürcistan'da LGBT propagandasına karşı oluşturulan yasa taslağı üzerine kamuya açık tartışmalar başladı.
Gürcü Rüyası Partisi'nin Basın Servisi, iktidar ekibinin 22 Nisan'dan itibaren LGBT propagandasına karşı yasa tasarılarını kamuoyunda tartışmak üzere ülkenin bölgelerine seyahat etmeye başlayacağını duyurdu.
Gürcü yetkililer Mart ayı sonunda LGBT propagandasını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. Gerekçe olarak da aile değerlerini ve gelecek nesilleri sözde liberal propagandanın beklenen telafisi mümkün olmayan sonuçlarından koruma ihtiyacı gösterilmişti. Tasarılar 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.
İlk tartışma Kutaisi'de, daha sonra ise Ambrolauri, Ozurgeti, Batum, Zugdidi ve Mestia'da yapılacak.
Yasa tasarısını değerlendirmek üzere oluşturulan kamu komisyonuna Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başkanlık ediyor.
LGBT propagandasına karşı hazırlanan girişim 83 oy ile çoğunluğu oluşturan milletvekiller tarafından imzalanmıştı.
'Temel hakların korunması LGBT propagandası ile karıştırılmamalı'
İktidardaki Gürcü Rüyası partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, Kutaisi'de aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması sırasında yaptığı açıklamada, geleneksel olmayan yaşam propagandası ile insan haklarının korunmasının birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ve Gürcü makamlarının bunların birbiriyle karıştırılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Mdinaradze konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün bazı insanlar hakların savunulmasını propaganda ile karıştırmak istiyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Aksine, iyi anlamalıyız ki bu bizim bu konudaki geleneksel tutumumuzdur. Geleneksel olmayan bir meselenin propagandası ile insan haklarının korunmasını kesin ve net bir şekilde birbirinden ayırmalıyız.
Mdinaradze ülke sakinlerinin ezici çoğunluğu kimin ve ne tür bir yaşam tarzı sürdüğünü umursamadığını belirterek, "Bu konuda da tereddütsüz olmalıyız ve hiçbir durumda geleneksel olmayan yaşam tarzı tercihi bir kişiye karşı farklı bir tutumun temeli olmamalıdır" dedi.
Tüm insanların hakları eşit şekilde korunması gerektiğinin altını çizen Mdinaradze konuşmasını, "Ancak aynı zamanda, birinin haklarını korumaktan bahsediyorsak, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin, aile değerlerimizin korunmasını da sağlayabilmeliyiz" cümlesi ile tamamladı.
'LGBT propagandasının yasaklanması bizim için ulusal öneme sahip'
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ile LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, ulusal öneme sahip konuların zamanında tartışılması ve çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Papuaşvili açıklamasında, "Bizim için ulusal önem taşıyan konular varsa, bunların zamanında tartışılması, üzerinde anlaşmaya varılması ve karara bağlanması önemlidir" diyerek önlerinde ilginç bir tartışma olduğunun altını çizdi.
Deneyimlerin ülke dışında gözlemlenen eğilimlerin belli bir süre sonra Gürcistan'a da yayılabileceğini gösterdiğini belirten Papuaşvili, "Bu nedenle, aile değerleriyle bağlantılı olarak, değerimizin ne olduğunu, toplumumuzun hangi yönde ilerlemesini istediğimizi belirlemeliyiz" dedi.
Bu nedenle Gürcistan yasama organı başkanına göre, 16 Nisan'da kabul edilen bir parlamento kararıyla Anayasa değişikliklerinin halk tarafından değerlendirilmesi için bir komisyon oluşturuldu.
Söz konusu yasa giirişimini parlamento ve diğer vatandaşlarla tartışmak, görüşlerini dinlemek, sonuçları özetlemek ve istekleri parlamentoya sunmak için 17 Mayıs'a kadar vakitler olduğunu belirten Papuaşvili, kendi başkanlığındaki Kamu Tartışmaları Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde Ambrolauri, Ozurgeti, Batum, Zugdidi ve Mestia'da toplantılar ve tartışmalar düzenleyeceğini ve önümüzdeki haftalarda ülke genelinde devam edeceğini kaydetti.
Gürcistan'da anayasal değişikliklerinin derhal yürürlüğe girmesi için milletvekillerinin dörtte üçüne ihtiyaç duyuluyor.
'Aile kurumu korunacak'
Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası partisi tarafından başlatılan aile değerlerinin ve küçüklerin korunması ve LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin anayasa değişikliklerinin ülke çapında tartışılması 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Gürcü Rüyası Milletvekili Irakli Kadagişvili konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu değişiklikler anayasal niteliktedir, bu da herkes tarafından tartışılması gerektiği anlamına gelmektedir. Bugün bu maraton Batı Gürcistan'da başlıyor" diyerek bu değişikliklerin amacının her bireyin hakkını korumak olduğunu belirtti.
Savunmasız toplumun ve korunmasız insanların haklarının bilhassa korunması gerektiğini belirten Kadagişvili, "Toplumun mutlak çoğunluğunun çocuklar, gençler ve eğitim kurumları arasında LGBT propagandasını önleme hakkı korunmalıdır" dedi.
Halkın Gücü Partisi Genel Sekreteri Milletvekili Guram Maçaraşvili, ailenin kutsallığının Gürcü ve Avrupalı bir değer olduğunu belirterek esas LGBT propagandasının Avrupa karşıtı bir değer olduğunu söyledi.
Kamuoyu incelemesi tamamlandıktan sonra, parlamento komisyonları değişiklikleri ve yeni anayasa yasasını değerlendirmeye başlayacak. Yasa tasarısının da yürürlüğe girmesi için üç okumada kabul edilmesi gerekiyor. Bu tasarıların kabulü için parlamento milletvekili listesinin 3/4'ünün, yani en az 113 milletvekilinin oyu gerekiyor. Gürcü Rüyası ve Halk Gücü tarafından temsil edilen parlamento çoğunluğunun şu anda parlamentoda sadece 83 vekili bulunuyor.
Söz konusu yasa tasarısında neler var?
Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması'na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:
Sadece 18 yaşını doldurmuş genetik bir erkek ve genetik bir kadın arasındaki ilişkiyi içeren evliliğe benzer ilişkiler yasama düzeyinde düzenlenebilir;
Reşit olmayan bir kişinin evlat edinilmesine veya vekaleten bakılmasına Gürcistan Anayasası ve yasaları uyarınca sadece evli eşler veya heteroseksüel bir kişi tarafından izin verilecektir;
Bir kişinin cinsiyetinin değiştirilmesini içeren her türlü tıbbi müdahale yasaklanacaktır;
Devlet veya yerel yönetimler tarafından verilen belgelerde yalnızca genetik verilerine karşılık gelen erkek veya kadın cinsiyeti belirtilecektir;
Cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan herhangi bir devlet yapısı veya özel kişi kararı iptal edilir;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün evlat edinilmesini veya vekaleten yetiştirilmesini, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar yasaktır;
Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün vekaleten evlat edinilmesini veya bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet işaretlerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin, programların veya bu tür içeriğe sahip diğer materyallerin yayılması yasaktır;
Kamu veya özel eğitim kurumlarındaki eğitim süreci sırasında, aynı cinsiyetten aile veya yakın ilişkileri, ensest, bir küçüğün aynı cinsiyetten bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vekaleten bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan bilgiler vermek yasaktır.