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Ankara'da sağanak etkisini sürdürdü: 'Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım'
Ankara'da sağanak etkisini sürdürdü: 'Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım'
Sputnik Türkiye
Ankara'da dün gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T22:32+0300
2024-05-01T22:32+0300
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Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı. Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi.Yılmaz, "Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım" diye konuştu. Aynı mahallede zemin kattaki evini su basan Hüseyin Tekin ise 2013'ten bu yana her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek suyu çektirdikten sonra ancak evine girebileceğini anlattı. Ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/meteorolojiden-4-bolgeye-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1083376452.html
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ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, su baskını
ankara, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, su baskını

Ankara'da sağanak etkisini sürdürdü: 'Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım'

22:32 01.05.2024
© AA / Güven YılmazAnkara'da sağanak
Ankara'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / Güven Yılmaz
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Ankara'da dün gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda çökme meydana geldi. Sincan'da su dolan yolda arıza yapan aracının üstüne çıkarak bekleyen adam kurtarıldı.
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı. Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi.
Yılmaz, "Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım" diye konuştu.
Aynı mahallede zemin kattaki evini su basan Hüseyin Tekin ise 2013'ten bu yana her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek suyu çektirdikten sonra ancak evine girebileceğini anlattı.
Ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları sürüyor.
Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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