https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-etkili-olan-saganak-yagis-nedeniyle-yol-coktu-1083365541.html
Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T14:50+0300
2024-05-01T14:50+0300
2024-05-01T14:50+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
yol
yol çalışması
çökme
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083365189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d99ccaaddeb551ed4ef9904573a341cc.jpg
Ankara'da sağanak, hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki yol, dün akşam saatlerindeki yoğun sağanak nedeniyle çökmeye başladı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmeye başlayan yola şerit çekerek önlem aldı. Sabah saatlerine kadar süren yağışın etkisiyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla birlikte yol tamamen çöktü.Mahallede yaşayan Mustafa Telli medyaya yaptığı açıklamada, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-icin-saganak-uyarisi-1083284761.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083365189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c456cf42e31ec531e97a82840683247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, yol, yol çalışması, çökme, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, yol, yol çalışması, çökme, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı.
Ankara'da sağanak, hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki yol, dün akşam saatlerindeki yoğun sağanak nedeniyle çökmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmeye başlayan yola şerit çekerek önlem aldı. Sabah saatlerine kadar süren yağışın etkisiyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla birlikte yol tamamen çöktü.
Mahallede yaşayan Mustafa Telli medyaya yaptığı açıklamada, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yıllardır onaramadılar. Biz her yağmur yağdığında bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Akşam elektrik direği devrildi. Her tarafı aradım. TEK'i aradım, 112'yi aradım, muhtara buranın fotoğrafını çekip attım. Yetkili kimse bunun bir çaresine bakılsın artık. Akşam saat 23.00'te bu olay oldu. Önce pano göçtü sonra burası göçtü. Burada sürekli rögara giden bir sıkıntı var. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz.