https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-icin-saganak-uyarisi-1083284761.html
Ankara için sağanak uyarısı
Ankara için sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
- Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T20:35+0300
2024-04-29T20:35+0300
2024-04-29T21:15+0300
türkiye
ankara
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98573808d74ae00ebea6d413e49fd2a8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ankara-valiliginden-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-1083246941.html
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ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji
ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji
Ankara için sağanak uyarısı
20:35 29.04.2024 (güncellendi: 21:15 29.04.2024)
- Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.