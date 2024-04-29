https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/ankara-icin-saganak-uyarisi-1083284761.html

Ankara için sağanak uyarısı

Ankara için sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

- Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T20:35+0300

2024-04-29T20:35+0300

2024-04-29T21:15+0300

türkiye

ankara

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/ankara-valiliginden-gok-gurultulu-saganak-yagis-uyarisi-1083246941.html

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ankara

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ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji