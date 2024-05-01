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Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Sputnik Türkiye
Ankara'da ekmek zammı uygulanmaya başladı. Yapılan zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T10:46+0300
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Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zammın gelmesiyle birlikte, 1 Ocak'ta 8 lira olan 200 gram ekmek, 1 Mayıs'tan itibaren 10 lira olacak.Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni zamlı tarifeyi paylaştı.Yılmaz, "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-isikhandan-asgari-ucrete-ara-zam-aciklamasi-1083212029.html
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ankara ekmek,ankara ekmek zam,ankarada ekmek ne kadar
ankara ekmek,ankara ekmek zam,ankarada ekmek ne kadar

Ankara'da ekmeğe zam

10:46 01.05.2024
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA
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Ankara'da ekmek zammı uygulanmaya başladı. Yapılan zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.
Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zammın gelmesiyle birlikte, 1 Ocak'ta 8 lira olan 200 gram ekmek, 1 Mayıs'tan itibaren 10 lira olacak.
Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni zamlı tarifeyi paylaştı.
Yılmaz, "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun" dedi.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
EKONOMİ
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
27 Nisan, 14:37
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