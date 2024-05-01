https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ankarada-ekmege-zam--1083352838.html

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da ekmeğe zam

Sputnik Türkiye

Ankara'da ekmek zammı uygulanmaya başladı. Yapılan zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T10:46+0300

2024-05-01T10:46+0300

2024-05-01T10:46+0300

ekonomi

ankara

ekonomi

ekmek

fiyat

fahiş fiyat

enflasyon

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zammın gelmesiyle birlikte, 1 Ocak'ta 8 lira olan 200 gram ekmek, 1 Mayıs'tan itibaren 10 lira olacak.Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni zamlı tarifeyi paylaştı.Yılmaz, "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-isikhandan-asgari-ucrete-ara-zam-aciklamasi-1083212029.html

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