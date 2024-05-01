https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/ak-parti-kongreye-gidiyor-kabine-degisiyor-mkyk-toplantisi-ne-zaman-1083344348.html
AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor: MKYK toplantısı ne zaman?
AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor: MKYK toplantısı ne zaman?
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinin ardından geçen bir aylık süre zarfında seçimden 2. parti olarak çıkan AK Parti kongreye gidiyor. Dün yapılan MYK, değişimden önceki son... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T06:59+0300
2024-05-01T06:59+0300
2024-05-01T06:59+0300
kongre
kabine
politika
ak parti
değişim
mkyk
mkyk
ak parti mkyk
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla görüşecek. Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda il başkanlarıyla bir araya gelecek Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde.Genel kurul kararına kesin gözüyle bakılsa da değişim talebiyle bastıran AK Parti tabanında öne çıkan genel kurula nasıl gidileceği. Mynet'te yer alan habere göre, Partinin genel kurula mevcut MYK idaresinde götürülmesi hayal kırıklığı yaratacak etkenlerden kabul ediliyor.AK Parti MKYK toplantısı ne zaman?Mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. 31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez 2. parti olan AK Parti'de mevcut teşkilat yapısı ve il başkanlarının haricinde bakanların da değişmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Mayıs'taki MKYK öncesinde kabinede değişiklik yapması söz konusu.
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ak parti mkyk toplantısı ne zaman
ak parti mkyk toplantısı ne zaman
AK Parti kongreye gidiyor, kabine değişiyor: MKYK toplantısı ne zaman?
31 Mart seçimlerinin ardından geçen bir aylık süre zarfında seçimden 2. parti olarak çıkan AK Parti kongreye gidiyor. Dün yapılan MYK, değişimden önceki son MYK olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'yı toplayacak. Kabine değişikliği de öne çekiliyor. Peki süreç nasıl işleyecek? AK Parti MKYK toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Mayıs tarihlerinde il başkanlarıyla görüşecek. Teşkilattan gelen rapor doğrultusunda il başkanlarıyla bir araya gelecek Erdoğan'ın kabine değişikliğini de öne çekmesi gündemde.
Genel kurul kararına kesin gözüyle bakılsa da değişim talebiyle bastıran AK Parti tabanında öne çıkan genel kurula nasıl gidileceği. Mynet'te yer alan habere göre, Partinin genel kurula mevcut MYK idaresinde götürülmesi hayal kırıklığı yaratacak etkenlerden kabul ediliyor.
AK Parti MKYK toplantısı ne zaman?
Mevcut kabineden birçok ismin değiştirilmesi bekleniyor. 31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez 2. parti olan AK Parti'de mevcut teşkilat yapısı ve il başkanlarının haricinde bakanların da değişmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Mayıs'taki MKYK öncesinde kabinede değişiklik yapması söz konusu.