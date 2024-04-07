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Başıboş köpekler baba ve oğluna saldırdı: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı
Başıboş köpekler baba ve oğluna saldırdı: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Mesut Karagözoğlu, ölümden döndü. Çenesi kırılan ve kulağına 30 dikiş atılan... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T21:55+0300
2024-04-07T21:55+0300
türkiye
bursa
köpek
sokak köpeği
saldırı
baba
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Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi.Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Bende 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/banu-parlakin-kopegi-komsusunun-kopegini-parcaladi-tasmasiz-gezdiriyordu-1082030814.html
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bursa, köpek, sokak köpeği, saldırı, baba
bursa, köpek, sokak köpeği, saldırı, baba

Başıboş köpekler baba ve oğluna saldırdı: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı

21:55 07.04.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW178624Bursa'da başıboş köpek dehşeti: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı
Bursa'da başıboş köpek dehşeti: 30 dikiş atıldı, çenesi kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW178624
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Bursa'da çocuğuyla sokakta yürürken çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Mesut Karagözoğlu, ölümden döndü. Çenesi kırılan ve kulağına 30 dikiş atılan 46 yaşındaki adam, plastik cerrahide ameliyata alınacak 1,5 ay pipet ile beslenecek.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi’nde iftar vakti 10 yaşındaki oğluyla birlikte pide almaya giden baba Mesut Karagözoğlu, cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Oğlunu bir anlık refleks ile iten baba, sürü halindeki köpeklerin altında kaldı. Birçok diş darbesi alan Mesut Karagözoğlu'nun yardımına otomobille geçen arkadaşı klakson çalarak yetişirken, kanlar içinde yerde kalan adamı arkadaşı hastaneye yetiştirdi.
Hastanede tedavi altına alınan Mesut Karagözoğlu'nun çenesinin kırıldığı, elleri ve gövdesinin parçalandığı ve kulağına 30 dikiş atıldığı öğrenildi. Doktorların müdahalesiyle hayata tekrar tutunan Karagözoğlu ile oğlunun dehşeti yaşadığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Karagözoğlu, çenesindeki kırık ve vücudundaki yarıklardan dolayı çok sayıda ameliyat geçirecek, 1,5 ay sıvı ve pipet ile beslenecek.
Dehşet anları anlatan baba Karagözoğlu, “Arkadaşım iftara davet etmişti. Bende 10 yaşındaki oğlumla onlara gitmeden pide alalım dedim. O sırada caddenin karşı tarafında sürü halinde köpekler vardı. Bir anda oğlumun üzerine koşunca oğlumu ittim. Köpekler bana saldırmaya başladı. Çenem kırıldı, kulağım ve elim parçalandı. Şimdi ameliyat olacağım. Bir iki ay boyunca beslenemeyeceğim. Benim 2 çocuğum var ya bana bir şey olsaydı. Bunun hesabını kim verecekti? Ben yetkililerden bu konuya el atmasını istiyorum” diye konuştu.
Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini parçaladı: 'Tasmasız gezdiriyordu' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
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