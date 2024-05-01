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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abdden-uluslararasi-ceza-mahkemesine-israil-tehdidi-misilleme-yapilsin-1083355212.html
ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail tehdidi: 'Misilleme yapılsın'
ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail tehdidi: 'Misilleme yapılsın'
Sputnik Türkiye
ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçları suçlamalarını sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı uyarısında... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T11:43+0300
2024-05-01T11:43+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd temsilciler meclisi
cumhuriyetçiler
demokratlar
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
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ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Filistinlilere karşı işlendiği iddia edilen savaş suçlarındaki rolleri nedeniyle İsrailli üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne misilleme yapılması çağrısında bulundu.ABD'li milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Benyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaracağına dair basında çıkan haberlere cevaben 'sonuçları' konusunda uyarıda bulunan bir bildiri yayımladı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail devletinin liderlerine yönelik herhangi bir hamlesine karşı olduğunu öne sürdü.Kongre'nin 14 dönemdir üyesi olan Sherman, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli liderler hakkında meşru müdafaa gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmayı düşündüğü anlaşılıyor” dedi. Sherman, böyle bir hareketin mahkemeyi bir 'kanguru mahkemesine' dönüştüreceğini savunarak, “Başkan Joe Biden bunu kınamalı ve Kongre'nin böyle saçma bir kararın sonuçlarını garanti altına alacağını biliyorum” dedi.ABD merkezli Axios Pazartesi günü Netanyahu'nun Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisini ya da hükümetindeki diğer yetkilileri yargılamaya çalışmasını engellemesini istediğini bildirmişti.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres olası bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 'terörün hizmetinde hukukun silah olarak kullanılmasına izin verilemeyeceği' hususunu iddia etti.Cumhuriyetçiler de benzer açıklamalar yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ortadoğu'daki tek demokrasiyi sadece barbar terörizme karşı kendini savunduğu için cezalandırmaya çalışarak Hamas'ı destekliyor” dedi.Senatör John Fetterman İsrailli liderleri yargılamaya çalışmanın 'Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adli ve ahlaki duruşuna ölümcül bir darbe olacağını' söyleyerek Biden'ı müdahale etmeye çağırdı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını dile getirmişti. Olası tutuklama kararlarını 'temelsiz ve gayrimeşru' olarak nitelendiren Johnson, bu kararların ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vereceğini de sözlerine eklemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
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abd, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, demokratlar, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, savaş suçu, hamas
abd, abd temsilciler meclisi, cumhuriyetçiler, demokratlar, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, savaş suçu, hamas

ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail tehdidi: 'Misilleme yapılsın'

11:43 01.05.2024
© AA / Celal GüneşABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçları suçlamalarını sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.
ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Filistinlilere karşı işlendiği iddia edilen savaş suçlarındaki rolleri nedeniyle İsrailli üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne misilleme yapılması çağrısında bulundu.
ABD'li milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Benyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaracağına dair basında çıkan haberlere cevaben 'sonuçları' konusunda uyarıda bulunan bir bildiri yayımladı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail devletinin liderlerine yönelik herhangi bir hamlesine karşı olduğunu öne sürdü.
Kongre'nin 14 dönemdir üyesi olan Sherman, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli liderler hakkında meşru müdafaa gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmayı düşündüğü anlaşılıyor” dedi. Sherman, böyle bir hareketin mahkemeyi bir 'kanguru mahkemesine' dönüştüreceğini savunarak, “Başkan Joe Biden bunu kınamalı ve Kongre'nin böyle saçma bir kararın sonuçlarını garanti altına alacağını biliyorum” dedi.
ABD merkezli Axios Pazartesi günü Netanyahu'nun Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisini ya da hükümetindeki diğer yetkilileri yargılamaya çalışmasını engellemesini istediğini bildirmişti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres olası bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 'terörün hizmetinde hukukun silah olarak kullanılmasına izin verilemeyeceği' hususunu iddia etti.
Cumhuriyetçiler de benzer açıklamalar yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ortadoğu'daki tek demokrasiyi sadece barbar terörizme karşı kendini savunduğu için cezalandırmaya çalışarak Hamas'ı destekliyor” dedi.
Senatör John Fetterman İsrailli liderleri yargılamaya çalışmanın 'Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adli ve ahlaki duruşuna ölümcül bir darbe olacağını' söyleyerek Biden'ı müdahale etmeye çağırdı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını dile getirmişti. Olası tutuklama kararlarını 'temelsiz ve gayrimeşru' olarak nitelendiren Johnson, bu kararların ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vereceğini de sözlerine eklemişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
26 Nisan, 20:39
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