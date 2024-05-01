https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abdden-uluslararasi-ceza-mahkemesine-israil-tehdidi-misilleme-yapilsin-1083355212.html

ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail tehdidi: 'Misilleme yapılsın'

ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail tehdidi: 'Misilleme yapılsın'

Sputnik Türkiye

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçları suçlamalarını sürdürmesi halinde misilleme yapılacağı uyarısında... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T11:43+0300

2024-05-01T11:43+0300

2024-05-01T11:43+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd temsilciler meclisi

cumhuriyetçiler

demokratlar

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

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ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri, Filistinlilere karşı işlendiği iddia edilen savaş suçlarındaki rolleri nedeniyle İsrailli üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne misilleme yapılması çağrısında bulundu.ABD'li milletvekilleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Benyamin Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkaracağına dair basında çıkan haberlere cevaben 'sonuçları' konusunda uyarıda bulunan bir bildiri yayımladı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Sherman Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail devletinin liderlerine yönelik herhangi bir hamlesine karşı olduğunu öne sürdü.Kongre'nin 14 dönemdir üyesi olan Sherman, “Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrailli liderler hakkında meşru müdafaa gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmayı düşündüğü anlaşılıyor” dedi. Sherman, böyle bir hareketin mahkemeyi bir 'kanguru mahkemesine' dönüştüreceğini savunarak, “Başkan Joe Biden bunu kınamalı ve Kongre'nin böyle saçma bir kararın sonuçlarını garanti altına alacağını biliyorum” dedi.ABD merkezli Axios Pazartesi günü Netanyahu'nun Biden'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisini ya da hükümetindeki diğer yetkilileri yargılamaya çalışmasını engellemesini istediğini bildirmişti.ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres olası bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 'terörün hizmetinde hukukun silah olarak kullanılmasına izin verilemeyeceği' hususunu iddia etti.Cumhuriyetçiler de benzer açıklamalar yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Elise Stefanik, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ortadoğu'daki tek demokrasiyi sadece barbar terörizme karşı kendini savunduğu için cezalandırmaya çalışarak Hamas'ı destekliyor” dedi.Senatör John Fetterman İsrailli liderleri yargılamaya çalışmanın 'Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin adli ve ahlaki duruşuna ölümcül bir darbe olacağını' söyleyerek Biden'ı müdahale etmeye çağırdı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmadığını dile getirmişti. Olası tutuklama kararlarını 'temelsiz ve gayrimeşru' olarak nitelendiren Johnson, bu kararların ABD'nin ulusal güvenliğine zarar vereceğini de sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html

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