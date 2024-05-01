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ABD'de bazı savunma şirketleri, Ukrayna'ya sevkiyat için Pentagon'la sözleşme imzalamaya karşı
ABD'de bazı savunma şirketleri, Ukrayna'ya sevkiyat için Pentagon'la sözleşme imzalamaya karşı
Sputnik Türkiye
ABD'de savunma sanayisinde faaliyet yürüten bazı firmaların, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) stoklarından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların ikmali için... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T11:59+0300
2024-05-01T11:59+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
hükümet hesap verebilirlik dairesi (gao)
askeri yardım
yardım paketi
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ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından yayınlanan raporda, savunma sanayisindeki bazı firmaların sabit fiyatlı, uzun vadeli sözleşmeler imzalamak isteyen Pentagon'la bu konuda sorun yaşıdığı bildirildi.Raporda, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sağlanan beş tür silahın ikamesi için uzun vadeli sözleşmeler imzaladı veya imzalamayı planlıyor. Ancak Pentagon yetkilileri ve yüklenici firmaların temsilcileri, GAO'ya bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bazı tedarikçiler, uzun vadeli, sabit fiyatlı sözleşmeleri imzalama konusunda isteksiz" dendi.Ayrıca rapora göre ABD Savunma Bakanlığı, tedarik zincirinde sorunlar olduğunu da tespit etti. Belgede, çok uzun zaman önce, hatta koronavirüs pandemisi sırasında ve Ukrayna'nın sürekli artan talepleri nedeniyle lojistik sorunlarının ortaya çıktığı vurgulandı. Hammadde ve parçaların teslimatıyla ilgili uzun süren gecikmelerin silah üreticilerinin programlarını etkilediğinin altı çizildi.GAO tarafından incelenen bir füze programında, baskılı devre kartı düzenekleri gibi elektronik aksamların teslim sürelerinin son 2 yılda 19 aydan 34 aya çıktığı görüldüğü de aktarıldı. ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzalamıştı.ABD Başkanı, Amerika’nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etmişti.“Bugün birkaç saat sonra Ukrayna’ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız” diyen Biden, Ukrayna’ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/biden-95-milyar-dolarlik-ukrayna-israil-yardim-paketini-imzaladi-1083120727.html
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abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, hükümet hesap verebilirlik dairesi (gao), askeri yardım, yardım paketi
abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, hükümet hesap verebilirlik dairesi (gao), askeri yardım, yardım paketi

ABD'de bazı savunma şirketleri, Ukrayna'ya sevkiyat için Pentagon'la sözleşme imzalamaya karşı

11:59 01.05.2024
© AP Photo / Aaron FavilaUS soldiers inspect the M142 HIMARS artillery missile system during a joint US-Philippines military drill at Salaknib at Laur, Nueva Ecija province, northern Philippines.
US soldiers inspect the M142 HIMARS artillery missile system during a joint US-Philippines military drill at Salaknib at Laur, Nueva Ecija province, northern Philippines. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Aaron Favila
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ABD'de savunma sanayisinde faaliyet yürüten bazı firmaların, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) stoklarından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların ikmali için Pentagon'la uzun vadeli sözleşmeler yapmak istemediği belirtildi.
ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından yayınlanan raporda, savunma sanayisindeki bazı firmaların sabit fiyatlı, uzun vadeli sözleşmeler imzalamak isteyen Pentagon'la bu konuda sorun yaşıdığı bildirildi.

Raporda, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sağlanan beş tür silahın ikamesi için uzun vadeli sözleşmeler imzaladı veya imzalamayı planlıyor. Ancak Pentagon yetkilileri ve yüklenici firmaların temsilcileri, GAO'ya bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bazı tedarikçiler, uzun vadeli, sabit fiyatlı sözleşmeleri imzalama konusunda isteksiz" dendi.

Ayrıca rapora göre ABD Savunma Bakanlığı, tedarik zincirinde sorunlar olduğunu da tespit etti. Belgede, çok uzun zaman önce, hatta koronavirüs pandemisi sırasında ve Ukrayna'nın sürekli artan talepleri nedeniyle lojistik sorunlarının ortaya çıktığı vurgulandı. Hammadde ve parçaların teslimatıyla ilgili uzun süren gecikmelerin silah üreticilerinin programlarını etkilediğinin altı çizildi.

GAO tarafından incelenen bir füze programında, baskılı devre kartı düzenekleri gibi elektronik aksamların teslim sürelerinin son 2 yılda 19 aydan 34 aya çıktığı görüldüğü de aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzalamıştı.

ABD Başkanı, Amerika’nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etmişti.

Bugün birkaç saat sonra Ukrayna’ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız” diyen Biden, Ukrayna’ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurgulamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
DÜNYA
Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı
24 Nisan, 20:37
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