ABD'de bazı savunma şirketleri, Ukrayna'ya sevkiyat için Pentagon'la sözleşme imzalamaya karşı

ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından yayınlanan raporda, savunma sanayisindeki bazı firmaların sabit fiyatlı, uzun vadeli sözleşmeler imzalamak isteyen Pentagon'la bu konuda sorun yaşıdığı bildirildi.



Raporda, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sağlanan beş tür silahın ikamesi için uzun vadeli sözleşmeler imzaladı veya imzalamayı planlıyor. Ancak Pentagon yetkilileri ve yüklenici firmaların temsilcileri, GAO'ya bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bazı tedarikçiler, uzun vadeli, sabit fiyatlı sözleşmeleri imzalama konusunda isteksiz" dendi.



Ayrıca rapora göre ABD Savunma Bakanlığı, tedarik zincirinde sorunlar olduğunu da tespit etti. Belgede, çok uzun zaman önce, hatta koronavirüs pandemisi sırasında ve Ukrayna'nın sürekli artan talepleri nedeniyle lojistik sorunlarının ortaya çıktığı vurgulandı. Hammadde ve parçaların teslimatıyla ilgili uzun süren gecikmelerin silah üreticilerinin programlarını etkilediğinin altı çizildi.



GAO tarafından incelenen bir füze programında, baskılı devre kartı düzenekleri gibi elektronik aksamların teslim sürelerinin son 2 yılda 19 aydan 34 aya çıktığı görüldüğü de aktarıldı.



ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzalamıştı.



ABD Başkanı, Amerika’nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etmişti.



“Bugün birkaç saat sonra Ukrayna’ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız” diyen Biden, Ukrayna’ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurgulamıştı.