https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abd-baskani-bidendan-rekor-sadece-2024te-148-hata-ve-gaf-yapti-1083353988.html

ABD Başkanı Biden'dan rekor: Sadece 2024'te 148 hata ve gaf yaptı

ABD Başkanı Biden'dan rekor: Sadece 2024'te 148 hata ve gaf yaptı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'ın resmi verilerinin incelenmesi neticesi hazırlanan bir raporda, Beyaz Saray iletişim personelinin 2024 yılının başından bu yana ABD Başkanı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T11:23+0300

2024-05-01T11:23+0300

2024-05-01T11:23+0300

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Beyaz Saray, Başkan Biden'ın her konuşma etkinliğini aynı zamanda bir metin olarak yayımlıyor. Biden'ın konuşmalarından yapılan bir analizine göre, iletişim personeli ABD Başkanı'nın resmi açıklamalarını Beyaz Saray'ın resmi politikasına ya da bazı durumlarda gerçeğe uygun hale getirmek için sık sık düzelttiği, ekleme ekleme yaptığı yahut değiştirdiği ortaya çıktı. Bazı durumlarda ise resmi açıklamaların Biden'ın gerçekte söylediklerinin tam tersini ifade edecek şekilde değiştirilmesi gerektiği görüldü.Beyaz Saray'ın, 1 Ocak'tan 24 Nisan'a kadar 118 açıklama, konuşma ve muhabirlerle yapılan sohbetlerde, Başkan'ın yüksek sesle söylediklerine ilişkin düzeltmelerle ilgili metinleri resmi olarak en az 148 kez güncellediği görüldü.Değişikliklerden bazıları isimlerde, tarihlerde ve kurumların unvanlarında yapılan düzeltmeleri içeriyor. Diğer hatalarında ise kullanılan fiilleri içerdiği belirtilirken bu durumda Biden'ın ifadesinin anlamını tamamen değiştiği ortaya koyuldu. Buna ek olarak Beyaz Saray iletişim birimi Biden'ın söylemediği ama söylemesi gereken kelimeleri ilgili metinlere ekleyerek yayımladı.Ayrıca Biden'ın bazı konuşmaları sırasında kelimeleri de unuttuğu ve Biden'ın yorumlarını doğru hale getirmek için Beyaz Saray'ın metni düzenlemesine yol açtığı saptandı.Yayımlanan incelemede, Biden'ın 2024'te günde ortalama birden fazla (1.3) hata ve gaf yaptığını ortaya koydu. Analiz, Beyaz Saray metinlerinin yayımlandığı ve daha sonra personel tarafından düzeltildiği 118 açıklama, konuşma ve basın buluşmasını kapsayarak gerçekleştirildi.İncelemede ayrıca Biden'ın konuşmasının anlamını değiştirmeyen, örneğin bir ismin sonuna bir 's' eklemek ya da açıklık için gerekli olan bir kelimeyi eklemek gibi birçok düzeltmeyi saymadığını belirtilerek metinlerde açıkça işaretlenmeyen değişikliklerin ya da örtbas edilen hataların rapora dahil edilmediği belirtildi.ABD Başkanı Biden'ın sık sık yaşadığı zihinsel tökezlemeler, ikinci bir dört yıllık dönem arayışında göreve uygunluğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Halihazırda 81 yaşında olan Biden Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı konumunda ve ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. New York Times'ın geçen ay yayınladığı bir anket, Demokratların yarısından fazlası da dahil olmak üzere ABD seçmenlerinin yüzde 72'sinin Biden'ın etkili bir başkan olmak için çok yaşlı olduğu konusunda hemfikir olduğunu göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abd-baskani-biden-amcamin-cesedini-yamyamlar-yuzunden-bulamadik-1082901120.html

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abd, joe biden, beyaz saray, hata, gaf, yaşlılık, the new york times (nyt)