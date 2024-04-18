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ABD Başkanı Biden: Amcamın cesedini yamyamlar yüzünden bulamadık
ABD Başkanı Biden: Amcamın cesedini yamyamlar yüzünden bulamadık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine'de 'çok sayıda yamyam olduğu için' amcasının kalıntılarını bulamadıklarını öne sürdü. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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ABD Başkanı Joe Biden İkinci Dünya Savaşı sırasında amcası Ambrose Finnegan'ın uçağının Yeni Gine yakınlarında düşmesinin ardından ABD'nin amcasının kalıntılarını geri alamadığını belirterek bu durumu bölgede 'çok sayıda yamyam olmasına' bağladı.Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ancak ABD hükümetinin kayıp hizmet üyelerine ilişkin kayıtlarında Finnegan'ın ölümünü düşmanca bir eyleme bağlanmazken yamyamların bir etken olduğunu gösterilmiyor. Kayıtlara göre Finnegan 14 Mayıs 1944'te, 'bilinmeyen nedenlerle' Yeni Gine'nin kuzey kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapmak zorunda kalan bir ordu hava kuvvetleri uçağında yolcu olarak bulunurken ölmüştü.Ajans, Finnegan'la ilgili listesinde "Her iki motor da alçak irtifada arızalandı ve uçağın burnu sert bir şekilde suya çarptı. Üç adam batan enkazdan çıkmayı başaramadı ve kazada kayboldu. Finnegan savaştan sonra bölgeden çıkarılan herhangi bir kalıntıyla ilişkilendirilmemiştir ve halen kendisinden haber alınamamaktadır" açıklamasına yer vermişti.Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Andrew Bates, konuyla ilgili bir açıklama yaptığında dairenin kayıtları ile Biden'ın açıklaması arasındaki tutarsızlığa değinmedi.
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abd, joe biden, yamyam, ikinci dünya savaşı, beyaz saray
abd, joe biden, yamyam, ikinci dünya savaşı, beyaz saray

ABD Başkanı Biden: Amcamın cesedini yamyamlar yüzünden bulamadık

13:13 18.04.2024
© AA / Celal GüneşJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Biden, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yeni Gine'de 'çok sayıda yamyam olduğu için' amcasının kalıntılarını bulamadıklarını öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden İkinci Dünya Savaşı sırasında amcası Ambrose Finnegan'ın uçağının Yeni Gine yakınlarında düşmesinin ardından ABD'nin amcasının kalıntılarını geri alamadığını belirterek bu durumu bölgede 'çok sayıda yamyam olmasına' bağladı.
Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ve amcam, ona Ambrose derlerdi, Bosie derlerdi... ve Hava Kuvvetleri gelmeden önce Ordu Hava Birliği'ne girdi, savaş bölgeleri üzerinde keşif amaçlı tek motorlu uçaklarla uçtu ve Yeni Gine'de vuruldu. Cesedini asla bulamadılar çünkü Yeni Gine'nin o bölgesinde çok sayıda yamyam vardı.
Ancak ABD hükümetinin kayıp hizmet üyelerine ilişkin kayıtlarında Finnegan'ın ölümünü düşmanca bir eyleme bağlanmazken yamyamların bir etken olduğunu gösterilmiyor. Kayıtlara göre Finnegan 14 Mayıs 1944'te, 'bilinmeyen nedenlerle' Yeni Gine'nin kuzey kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapmak zorunda kalan bir ordu hava kuvvetleri uçağında yolcu olarak bulunurken ölmüştü.
Ajans, Finnegan'la ilgili listesinde "Her iki motor da alçak irtifada arızalandı ve uçağın burnu sert bir şekilde suya çarptı. Üç adam batan enkazdan çıkmayı başaramadı ve kazada kayboldu. Finnegan savaştan sonra bölgeden çıkarılan herhangi bir kalıntıyla ilişkilendirilmemiştir ve halen kendisinden haber alınamamaktadır" açıklamasına yer vermişti.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Andrew Bates, konuyla ilgili bir açıklama yaptığında dairenin kayıtları ile Biden'ın açıklaması arasındaki tutarsızlığa değinmedi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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