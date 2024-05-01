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20 gündür kayıp yabancı uyruklu adamın cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı
20 gündür kayıp yabancı uyruklu adamın cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da 20 gündür kayıp olan yabancı uyruklu adamın öldürüldüğü ve ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 Türk gözaltına alınırken, yabancı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T23:10+0300
2024-05-01T23:10+0300
türkiye
kayıp
yabancı uyruklu
sakarya
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Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, adamın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/diyarbakirda-dolandiricilik-operasyonu-beraat-karari-aldiracaklarini-soyleyen-avukatlar-gozaltinda-1083364919.html
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kayıp, yabancı uyruklu, sakarya
kayıp, yabancı uyruklu, sakarya

20 gündür kayıp yabancı uyruklu adamın cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı

23:10 01.05.2024
© İHA / AYDIN BEKTAŞİzmir'de arkadaşlar arasında kavga çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de arkadaşlar arasında kavga çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
© İHA / AYDIN BEKTAŞ
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Sakarya'da 20 gündür kayıp olan yabancı uyruklu adamın öldürüldüğü ve ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 Türk gözaltına alınırken, yabancı uyruklu bir kişi ise aranıyor.
Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, adamın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.
Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
gözaltı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
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