https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/20-gundur-kayip-yabanci-uyruklu-adamin-cesedi-gomulu-halde-bulundu-8-gozalti--1083381439.html

20 gündür kayıp yabancı uyruklu adamın cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı

20 gündür kayıp yabancı uyruklu adamın cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı

Sputnik Türkiye

Sakarya'da 20 gündür kayıp olan yabancı uyruklu adamın öldürüldüğü ve ağaçlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 Türk gözaltına alınırken, yabancı... 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T23:10+0300

2024-05-01T23:10+0300

2024-05-01T23:10+0300

türkiye

kayıp

yabancı uyruklu

sakarya

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Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, adamın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

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