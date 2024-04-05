https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/5-ege-adasina-kapida-vize-donemi-basladi-hangi-belgeler-gerekiyor-1082500339.html

5 Ege adasına kapıda vize dönemi başladı: Hangi belgeler gerekiyor?

5 Ege adasına kapıda vize dönemi başladı: Hangi belgeler gerekiyor?

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T14:42+0300

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ege

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5 Ege adasına kapıda vize dönemi başladı.Hangi adalara kapıda vize başladı?Yunanistan Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.Kapıda vize ile gidilebilecek adalar hangileri?Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.Yunan adalarına kapıda vize için hangi belgeler gerekiyor?Marmaris Rodos feribot acentesi yetkilisi Sertaç Eraslan, kapıda vize uygulamasında istenen belgelerle ilgili konuşarak, "İstenilen belgeler normal Schengen kadar detaylı olmasa da geçerli bir pasaport fotokopisi, 3 adet fotoğraf, elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu, bunun yanında kalmalı gidiliyorsa konfirmasyonlu bir otel rezervasyonu ve gidiş dönüş gemi biletiyle sigorta belgesi ile vize başvurularını yapabilirler. Kapıda vize başvuru şartları tam olarak geçtiğimiz Pazar akşamı netlik kazandı ve bu Pazartesi sabahı itibarıyla bir yoğunluk başladı. Feribot firmaları olarak biz burada bir aracıyız, vizeyi veren kurum aslında Rodos pasaport polisidir. Biz sadece evrakları burada toplayıp ona iletmekle görevliyiz. 7 iş gününden önce bize getirebilirsin. Biz karşıya gönderiyoruz inceleniyor eğer gitmesine mani bir durumu varsa zaten kendisine bildiriyorlar ama öyle bir problem yoksa müşteriler gidebiliyor" şeklinde açıklama yaptı.Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.Başka bölgeye geçiş yapılabilir mi?Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak.Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 avro olacak.

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