https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/yunanistan-cevresinde-hissedilen-deprem--1083295414.html
Yunanistan çevresinde hissedilen deprem
Yunanistan çevresinde hissedilen deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz'de Girit adası etrafında 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T07:02+0300
2024-04-30T07:02+0300
2024-04-30T07:02+0300
dünya
deprem
yunanistan
afad
girit
girit adası
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AFAD Deprem, Yunanistan'ın Girit Adası çevresinde 4 büyüklüğünde depremler olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/meteoroloji-uyardi-14-il-icin-sari-kodlu-saganak-yagis-uyarisi-1083294946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, yunanistan, afad, girit, girit adası
deprem, yunanistan, afad, girit, girit adası
Yunanistan çevresinde hissedilen deprem
AFAD, Akdeniz'de Girit adası etrafında 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD Deprem, Yunanistan'ın Girit Adası çevresinde 4 büyüklüğünde depremler olduğunu duyurdu.