https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/meteoroloji-uyardi-14-il-icin-sari-kodlu-saganak-yagis-uyarisi-1083294946.html

Meteoroloji uyardı: 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji uyardı: 14 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

Sputnik Türkiye

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları ardından Türkiye'nin birçok yerinde sağanak yağış bekleniyor. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T06:39+0300

2024-04-30T06:39+0300

2024-04-30T06:44+0300

türkiye

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meteoroloji

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Türkiye, çöl tozu ardından yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 10 gün boyunca birçok bölgede sağanak bekleniyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece düşerken, diğer bölgelerde hava mevsim normallerinde olacak. Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Toz taşınımı uyarısı da verildi Ülkenin Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ankarada-saganak-hayati-olumsuz-etkiledi-1083294784.html

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