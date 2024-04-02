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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240402/japonya-unrwa-yardimlarina-yeniden-basliyor-1082381481.html
Japonya, UNRWA yardımlarına yeniden başlıyor
Japonya, UNRWA yardımlarına yeniden başlıyor
Sputnik Türkiye
İsrail’e tepkisini giderek daha yüksek sesle dile getiren Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:27+0300
2024-04-02T12:27+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
japonya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/04/02/1082381234_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_996d80384764afcf34017fea783a9e29.jpg
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ocakta UNRWA'ya yönelik askıya aldığı yardımları yeniden başlatacağını belirtirken, "Gazze'deki insani durum kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (geçici) üyesi olarak krize yanıt vermek ülkemizin sorumluluğunda" dedi.Japon Bakan, Gazze Şeridi'ne insani yardım ve destek sağlanmasında UNRWA'nın rolünü ‘gerekli’ gördüklerini söyledi.Kamikava, UNRWA'ya tahsis edilen 35 milyon dolarlık desteğin yakında Ajans'a aktarılacağını kaydetti.Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon euroluk katkıya hazırlanıyorFransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin bu yıl Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine 30 milyon avro katkı sağlayacağını bildirmişti.Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, Fransa'nın, İsrail makamlarının UNRWA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmasını yasaklamasını esefle karşıladığını ifade etti.Bölgede açlıktan ölen siviller olduğuna dikkati çeken Lemoine, İsrail makamlarının bu kararlarını tekrar gözden geçirmesini istedi.Lemoine, UNRWA'nın Gazze'deki siviller için önemli rol üstlendiğinin altını çizerek, bölgede insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.Fransa'nın bu yıl UNRWA'nın faaliyetlerine 30 milyon euroluk katkı sağlayacağını söyleyen Lemoine, "UNRWA'nın görevlerini, nefret ve şiddet çağrılarından yoksun bir anlayışla yerine getirdiğine dair koşulların oluştuğundan emin olarak bu katkıları ileteceğiz" ifadesini kullandMilyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefindeYaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Aralarında ABD ve Japonya'nın da yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-unrwanin-kapatilmasi-icin-bmye-resmen-basvurdu-1082350360.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, japonya
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, japonya

Japonya, UNRWA yardımlarına yeniden başlıyor

12:27 02.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBJaponya Filistin
Japonya Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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İsrail’e tepkisini giderek daha yüksek sesle dile getiren Japonya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatacağını bildirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin, ocakta UNRWA'ya yönelik askıya aldığı yardımları yeniden başlatacağını belirtirken, "Gazze'deki insani durum kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (geçici) üyesi olarak krize yanıt vermek ülkemizin sorumluluğunda" dedi.
Japon Bakan, Gazze Şeridi'ne insani yardım ve destek sağlanmasında UNRWA'nın rolünü ‘gerekli’ gördüklerini söyledi.
Kamikava, UNRWA'ya tahsis edilen 35 milyon dolarlık desteğin yakında Ajans'a aktarılacağını kaydetti.

Fransa bu yıl UNRWA'ya 30 milyon euroluk katkıya hazırlanıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin bu yıl Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine 30 milyon avro katkı sağlayacağını bildirmişti.
Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, Fransa'nın, İsrail makamlarının UNRWA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmasını yasaklamasını esefle karşıladığını ifade etti.
Bölgede açlıktan ölen siviller olduğuna dikkati çeken Lemoine, İsrail makamlarının bu kararlarını tekrar gözden geçirmesini istedi.
Lemoine, UNRWA'nın Gazze'deki siviller için önemli rol üstlendiğinin altını çizerek, bölgede insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasını talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2728 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulundu.
Fransa'nın bu yıl UNRWA'nın faaliyetlerine 30 milyon euroluk katkı sağlayacağını söyleyen Lemoine, "UNRWA'nın görevlerini, nefret ve şiddet çağrılarından yoksun bir anlayışla yerine getirdiğine dair koşulların oluştuğundan emin olarak bu katkıları ileteceğiz" ifadesini kulland

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Aralarında ABD ve Japonya'nın da yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.
İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye resmen başvurdu
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