https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/ukraynali-milletvekili-polonyada-ukraynadan-ayrilmis-kisilerden-askeri-birimler-olusturuluyor-1083334676.html
Ukraynalı milletvekili: Polonya'da Ukrayna’dan ayrılmış kişilerden askeri birimler oluşturuluyor
Ukraynalı milletvekili: Polonya'da Ukrayna’dan ayrılmış kişilerden askeri birimler oluşturuluyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Yuri Kamelçuk, ülkeden ayrılarak Polonya’ya giden vatandaşlardan askeri birimler oluşturulduğunu belirtti. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T21:21+0300
2024-04-30T21:21+0300
2024-04-30T21:20+0300
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yüksek rada
polonya
milletvekili
askerlik
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Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Yuri Kamelçuk yaptığı açıklamada, Polonya'da Ukrayna’dan ayrılmış kişilerden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmak üzere askeri birimler oluşturulduğunu söyledi.Kamelçuk, “Erkeklerin ülkeye geri dönüşünün nasıl sağlanacağıyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Aralarında askerlik hizmetine hazır, motive olmuş kişiler var ve ‘yurt dışında iyi koşullarda eğitim almak istediklerini’ söylüyorlar. Polonya'da şu anda deniz piyadeleri tarafından ayrı üslerde eğitilen küçük birimler var ve eğitimlerini tamamlayınca Ukrayna'ya gelecekler. Sayıları yüzleri buluyor” dedi.Kamelçuk ayrıca, Polonya'da bulunan Ukraynalıların ülkeye dönüşünün, dini topluluklar da dahil olmak üzere farklı kurumlar aracılığıyla sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/polonya-abyi-ukraynalilarin-cepheye--gonderilmesi-konusunda-karar-vermeye-cagirdi-1083327079.html
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ukrayna, yüksek rada, polonya, milletvekili, askerlik
ukrayna, yüksek rada, polonya, milletvekili, askerlik
Ukraynalı milletvekili: Polonya'da Ukrayna’dan ayrılmış kişilerden askeri birimler oluşturuluyor
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Yuri Kamelçuk, ülkeden ayrılarak Polonya’ya giden vatandaşlardan askeri birimler oluşturulduğunu belirtti.
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Yuri Kamelçuk yaptığı açıklamada, Polonya'da Ukrayna’dan ayrılmış kişilerden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmak üzere askeri birimler oluşturulduğunu söyledi.
Kamelçuk, “Erkeklerin ülkeye geri dönüşünün nasıl sağlanacağıyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Aralarında askerlik hizmetine hazır, motive olmuş kişiler var ve ‘yurt dışında iyi koşullarda eğitim almak istediklerini’ söylüyorlar. Polonya'da şu anda deniz piyadeleri tarafından ayrı üslerde eğitilen küçük birimler var ve eğitimlerini tamamlayınca Ukrayna'ya gelecekler. Sayıları yüzleri buluyor” dedi.
Kamelçuk ayrıca, Polonya'da bulunan Ukraynalıların ülkeye dönüşünün, dini topluluklar da dahil olmak üzere farklı kurumlar aracılığıyla sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.