https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/fenerbahceden-aciklama-dzeko-ile-ismail-kartal-arasinda-kriz-var-mi-1083326071.html
Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?
Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den yapılan açıklamayla Dzeko ve İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiası yalanladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:00+0300
2024-04-30T17:00+0300
2024-04-30T17:00+0300
spor
edin dzeko
ismail kartal
fenerbahçe
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Fenerbahçe, Edin Dzeko ile teknik direktör İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiaları sonrası açıklama yayınladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html
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edin dzeko, ismail kartal, fenerbahçe
edin dzeko, ismail kartal, fenerbahçe
Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamayla Dzeko ve İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiası yalanladı.
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile teknik direktör İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiaları sonrası açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır. Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."