https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/fenerbahceden-aciklama-dzeko-ile-ismail-kartal-arasinda-kriz-var-mi-1083326071.html

Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?

Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'den yapılan açıklamayla Dzeko ve İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiası yalanladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:00+0300

2024-04-30T17:00+0300

2024-04-30T17:00+0300

spor

edin dzeko

ismail kartal

fenerbahçe

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Fenerbahçe, Edin Dzeko ile teknik direktör İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiaları sonrası açıklama yayınladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/acun-ilicali-satin-alacagi-yeni-takimi-ilk-kez-acikladi-fenerbahce-6-gol-atmisti-1083300546.html

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edin dzeko, ismail kartal, fenerbahçe