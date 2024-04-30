Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Özgür Özel'i başarılı buluyorum

Özgür Özel, ben Milli Selamet Partisi il başkanı iken Manisa'da, daha iki yaşındaydı. Onun lehine söylüyorum bunu. O da eczacılıktan sonra il başkanlığı, il başkan yardımcılığı veyahut oralarda bulundu, milletvekili oldu, daha önce seçilemedi birkaç defa ama siyaseti bırakmadı. Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini.

Benim için çok önemli bir tarafı daha var. 2017 falan 15 Temmuz olmuş arkadan KHK'lar, arkadan tutuklamalar, arkadan davalar. Olağan üstü hal dönemi gerekliydi böyle bir hain darbe girişimi karşısında olağanüstü halden başka bir şey olmaz. Eşimin amcasının oğlu, Manisa'da sağlık müdürüydü. Bizim de Haziran seçimlerinde adayımız olmuştu. Ben de bırakmıştım o tarihte. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Hakkında da hiç dava açılmadan çok şükür bugünlere kadar geldi. Bizim amcamız yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Tabii tutuklu arkadaşımız, ismini vermeyeyim müsaade ederseniz herkes bilecektir. Onu da elleri bağlı olarak getirdiler, sonra bir odaya koydular. Akrabalar da geldi, kimisi ağlıyor, kimisi kucaklaşıyor falan. Amcamızın naaşı da avluda. Şimdi ben gittim, ben akrabasıyım. Yani amcamızı da çok seviyoruz. Melek gibi bir insan.