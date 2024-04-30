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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Özgür Özel'i başarılı buluyorum
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Özgür Özel'i başarılı buluyorum
Sputnik Türkiye
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel hakkında televizyonda övgü dolu ifadeler kullandı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i başarılı bulduğunu belirten Arınç, "Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini" ifadelerini kullandı. Arınç, programda Özel hakkında şu ifadelerini kullandı: 'AK Parti'den kimse yokken Özel geldi' Özgür Özel ile anısını anlatan Arınç, şöyle devam etti:
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bülent arınç, özgür özel, chp, ak parti, fetö, manisa, tbmm
bülent arınç, özgür özel, chp, ak parti, fetö, manisa, tbmm

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Özgür Özel'i başarılı buluyorum

08:25 30.04.2024
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Bülent Mavzer
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP lideri Özgür Özel hakkında televizyonda övgü dolu ifadeler kullandı.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i başarılı bulduğunu belirten Arınç, "Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini" ifadelerini kullandı.
Arınç, programda Özel hakkında şu ifadelerini kullandı:

Özgür Özel, ben Milli Selamet Partisi il başkanı iken Manisa'da, daha iki yaşındaydı. Onun lehine söylüyorum bunu. O da eczacılıktan sonra il başkanlığı, il başkan yardımcılığı veyahut oralarda bulundu, milletvekili oldu, daha önce seçilemedi birkaç defa ama siyaseti bırakmadı. Ağzı güzel laf yapan, muhakemesi kuvvetli, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini.

Benim için çok önemli bir tarafı daha var. 2017 falan 15 Temmuz olmuş arkadan KHK'lar, arkadan tutuklamalar, arkadan davalar. Olağan üstü hal dönemi gerekliydi böyle bir hain darbe girişimi karşısında olağanüstü halden başka bir şey olmaz. Eşimin amcasının oğlu, Manisa'da sağlık müdürüydü. Bizim de Haziran seçimlerinde adayımız olmuştu. Ben de bırakmıştım o tarihte. Arkadan da tutuklandı, cezaevine girdi. Hakkında da hiç dava açılmadan çok şükür bugünlere kadar geldi. Bizim amcamız yani eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Tabii tutuklu arkadaşımız, ismini vermeyeyim müsaade ederseniz herkes bilecektir. Onu da elleri bağlı olarak getirdiler, sonra bir odaya koydular. Akrabalar da geldi, kimisi ağlıyor, kimisi kucaklaşıyor falan. Amcamızın naaşı da avluda. Şimdi ben gittim, ben akrabasıyım. Yani amcamızı da çok seviyoruz. Melek gibi bir insan.

'AK Parti'den kimse yokken Özel geldi'

Özgür Özel ile anısını anlatan Arınç, şöyle devam etti:

Özgür Özel gelmiş. O zaman Manisa milletvekili. Sanıyorum belki de sağlık müdürü olan arkadaşının babasının cenazesine geldi. Veya ben gittiğim için geldi. Bu tarafı sorgulama imkanımız yok. Ama Mehmet Akif Bey hayatımın en büyük hayal kırıklığıdır, Manisa'nın 5 milletvekili var AK Parti'de, hiçbirisi yok orada. Bunlardan ikisi elinden tutup da milletvekili yaptığım insanlar. Bir tanesi de o köyün çocuğu. Onlar yok ortalıkta. Vali zaten yok. Başsavcı kaçmış. Her biri bir tarafa dalmış, ben gideceğim diye. Özgür Özel var, ben varım. Cenaze geldi, imam bulundu. Getirdiler amcamızın oğlunu, jandarma araba başında, jandarma astsubay mıydı, teğmen miydi hatırlamıyorum. Efendim kelepçeleri çözemeyiz dediler, efendim biz böyle talimat aldık dediler. Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır. Özgür Bey dedi ki, başkanım lütfen siz karışmayın, ben bu işi çözerim dedi. Onlarla o tartışmaya girdi. Siz dedi girerseniz işin içini bunu büyütürler dedi. Ben onlarla mücadele edeceğim dedi. Jandarma gene kabul etmedi. Valiyi aradı, başsavcıyı aradı telefonla. Onlarla şiddetle münakaşa etti. Yaptığınız ayıptır dedi yani bu çocuk babasının cenazesine gelmiş. Niçin Allahu Ekber demesine izin vermiyorsunuz? Kaçacağından mı korkuyorsunuz? Sonunda merhamete mi geldiler, korkuya mı geldiler, elleri çözüldü, çocuk Allahü Ekber dedi babasının namazını kıldı.

Şimdi hiçbir AK Partili'nin olmadığı bir yerde her şeylerini bana borçlu olan insanların bile kaçarak, korkarak gelmediği bir yerde Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam. Ama ben hayatıma CHP'ye oy vermedim. Vermeyi de düşünmem. Bu ayrı bir şey. Nasıl CHP'liler benim dürüstlüğüm, namuslu oluşum karşısında beni takdir ediyorlarsa, ben de bu yaptığından dolayı ona teşekkür ediyorum her zaman.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel (sağda) de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
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