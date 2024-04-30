Merkez Bankası Başkanı Karahan: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz

2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti.

Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurtiçi talepte direncin devam ettiğini gösterdi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını temel politika faizi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruyoruz. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yılsonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde. İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız. Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."