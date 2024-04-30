https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/tcmb-baskani-karahan-aylik-fiyat-gelismelerini-yakindan-takip-ediyoruz-1083321683.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T15:06+0300
2024-04-30T15:06+0300
2024-04-30T15:06+0300
ekonomi
merkez bankası
fatih karahan
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.NTV'nin haberine göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
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merkez bankası, fatih karahan, ekonomi
merkez bankası, fatih karahan, ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bankanın İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
NTV'nin haberine göre Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi. 2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti.
Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurtiçi talepte direncin devam ettiğini gösterdi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını temel politika faizi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşumuzu koruyoruz. Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yılsonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde. İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız. Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."