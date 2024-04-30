https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/seda-bakandan-berfu-yenenlere-baby-shower-tepkisi-ben-kimseden-hediye-isteyemem-1083317631.html
Seda Bakan'dan Berfu Yenenler'e 'baby shower' tepkisi: 'Ben kimseden hediye isteyemem'
Seda Bakan'dan Berfu Yenenler'e 'baby shower' tepkisi: 'Ben kimseden hediye isteyemem'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. İkilinin programdaki baby shower değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu. Bakan "Ben... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T14:20+0300
2024-04-30T14:20+0300
2024-04-30T14:20+0300
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YouTube kanalındaki programında her hafta yeni bir ünlü ismi ağırlayan Berfu Yenenler'in son konuğu oyuncu Seda Bakan oldu.'Ünlü biri gibi yaşamadığını, Gebze'de büyüdüğünü ve mahalle çocuğu olduğunu' söyleyen Seda Bakan, baby shower hakkındaki açıklamalarıyla gündem oldu.Programda Bakan'ın ikinci çocuğu için baby shower yerine mevlit yapmasıyla ilgili konuşan ikiliden Seda Bakan, "Şekerim ben hiç baby shower falan... Ne o öyle herkesten hediye beklemek. Çok ayıp değil mi?" dedi."Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı" diyen ünlü oyuncu, "Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" ifadelerini kullandı.Berfu Yenenler ise "Ben o kültürü hemen sahiplenirim. Çok pahalı, Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" diye karşılık verdi.Bunun üzerine Seda Bakan da "10 arkadaşın gelse sadece bir pusetini alabilir, o hediye listesini yapmaya gerek yok bence ayıp. Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence. Liste atamazsın insanlara" şeklinde konuştu.Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın Leyla ve Ela adında iki kız çocuğu bulunuyor.Baby shower nedir?Son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile yayılan 'baby shower' doğmamış bebeğe yapılan bir kutlamadır. Bu kutlama, geleneksel olarak doğumdan bir ay önce ya da bebeğin cinsiyetinin belli olmasının ardından yapılmaktadır.Kutlamanın amacı, ailenin doğumdan sonra bebek için alacağı eşyaların bazılarının, törene gelenler tarafından alınmasıdır. Amaç anne ve babaya çocuğun bakımında ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda yardımcı olmaktır.Son dönemde yapılan partilerde yapılan hazırlıklar ve harcamalar dikkat çekmektedir.Baby shower kutlamaları ne zaman başladı?İlk görüş baby shower’ın Antik Roma toplumu tarafından ortaya çıkarıldığı ve o günden bu yana kutlana geldiğine yöneliktir. NTV'nin aktardığı habere göre bu dönemde yapılan kutlamanın mahiyeti hakkında verilen bilgi, çocuğunu kucağına almaya hazırlanan anne adaylarına yönelik bir kutlama olduğudur. Ayrıca bu döneme ait hediyelerin; ağaç kökleri ile ahşaptan yapılan bebek sepetleri, kumaş parçalarından oluşan el yapımı bebek battaniyelerinin olduğu ileri sürülmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/sertab-erenerden-yuzundeki-degisikligi-elestirenlere-taniyamamis-olabilirsiniz-1083316762.html
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seda bakan,berfu yenenler,baby shower ne demek,baby shower nedir,seda bakan baby shower,baby shower nedir, nasıl ortaya çıktı? baby shower kutlamalarının tarihi
seda bakan,berfu yenenler,baby shower ne demek,baby shower nedir,seda bakan baby shower,baby shower nedir, nasıl ortaya çıktı? baby shower kutlamalarının tarihi
Seda Bakan'dan Berfu Yenenler'e 'baby shower' tepkisi: 'Ben kimseden hediye isteyemem'
Oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. İkilinin programdaki baby shower değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu. Bakan "Ben kimseden hediye isteyemem" dedi.
YouTube kanalındaki programında her hafta yeni bir ünlü ismi ağırlayan Berfu Yenenler'in son konuğu oyuncu Seda Bakan oldu.
'Ünlü biri gibi yaşamadığını, Gebze'de büyüdüğünü ve mahalle çocuğu olduğunu' söyleyen Seda Bakan, baby shower hakkındaki açıklamalarıyla gündem oldu.
Programda Bakan'ın ikinci çocuğu için baby shower yerine mevlit yapmasıyla ilgili konuşan ikiliden Seda Bakan, "Şekerim ben hiç baby shower falan... Ne o öyle herkesten hediye beklemek. Çok ayıp değil mi?" dedi.
"Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı" diyen ünlü oyuncu, "Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim. Gelen zaten eli boş gelmiyor ki" ifadelerini kullandı.
Berfu Yenenler ise "Ben o kültürü hemen sahiplenirim. Çok pahalı, Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" diye karşılık verdi.
Bunun üzerine Seda Bakan da "10 arkadaşın gelse sadece bir pusetini alabilir, o hediye listesini yapmaya gerek yok bence ayıp. Baby shower yapacağına bebeğinin eksiklerini al bence. Liste atamazsın insanlara" şeklinde konuştu.
Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın Leyla ve Ela adında iki kız çocuğu bulunuyor.
Son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile yayılan 'baby shower' doğmamış bebeğe yapılan bir kutlamadır. Bu kutlama, geleneksel olarak doğumdan bir ay önce ya da bebeğin cinsiyetinin belli olmasının ardından yapılmaktadır.
Kutlamanın amacı, ailenin doğumdan sonra bebek için alacağı eşyaların bazılarının, törene gelenler tarafından alınmasıdır. Amaç anne ve babaya çocuğun bakımında ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda yardımcı olmaktır.
Son dönemde yapılan partilerde yapılan hazırlıklar ve harcamalar dikkat çekmektedir.
Baby shower kutlamaları ne zaman başladı?
İlk görüş baby shower’ın Antik Roma toplumu tarafından ortaya çıkarıldığı ve o günden bu yana kutlana geldiğine yöneliktir. NTV'nin aktardığı habere göre bu dönemde yapılan kutlamanın mahiyeti hakkında verilen bilgi, çocuğunu kucağına almaya hazırlanan anne adaylarına yönelik bir kutlama olduğudur. Ayrıca bu döneme ait hediyelerin; ağaç kökleri ile ahşaptan yapılan bebek sepetleri, kumaş parçalarından oluşan el yapımı bebek battaniyelerinin olduğu ileri sürülmektedir.