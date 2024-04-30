https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/schengen-vizesinde-randevu-krizi-bekleme-suresi-birkac-ayi-bulabiliyor-1083298829.html

Schengen vizesinde randevu krizi: 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor'

Schengen vizesinde randevu krizi: 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor'

Sputnik Türkiye

Almanya, İtalya ve İspanya’nın ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularını mayıs sonuna kadar kapattığı’ iddia edildi. Diplomatik kaynaklar ise başvuruların... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

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Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine Schengen vizesi alma konusundaki zorlu süreci devam ediyor. Konsolosluklar haftalar hatta aylar sonrasına randevu veriyor. Birçok başvuruda randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemezken, dün bazı yayın organlarında ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı’ yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.Başvurular kapatıldı iddiasıSöz konusu haberlerde; Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’den Schengen vize başvurularını mayıs ayı sonuna kadar kapattığı iddia edilirken, vatandaşlar da üç ülkenin aldığı ileri sürülen karara sosyal medyadan isyan etti. Kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluğunu araştıran Hürriyet, konuyu diplomatik kaynaklara sordu.Diplomatik kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir” bilgisini paylaştı.Almanya: Birkaç aya kadar sürebiliyorAlmanya’nın Ankara Büyükelçiliği tepkiler üzerine dün bir açıklama yaparak şöyle dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turk-vatandaslarina-schengen-vizesi-basvurulari-kapatildi-mi-1083273927.html

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almanya

ispanya

italya

vize

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