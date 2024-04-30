https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/schengen-vizesinde-randevu-krizi-bekleme-suresi-birkac-ayi-bulabiliyor-1083298829.html
Schengen vizesinde randevu krizi: 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor'
Schengen vizesinde randevu krizi: 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor'
Sputnik Türkiye
Almanya, İtalya ve İspanya’nın ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularını mayıs sonuna kadar kapattığı’ iddia edildi. Diplomatik kaynaklar ise başvuruların... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:24+0300
2024-04-30T10:24+0300
2024-04-30T10:25+0300
türkiye
schengen
türkiye
avrupa
almanya
ispanya
italya
vize
vize
vize
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082255168_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_47afa932d0c26b92b855c3eaf736d442.jpg
Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine Schengen vizesi alma konusundaki zorlu süreci devam ediyor. Konsolosluklar haftalar hatta aylar sonrasına randevu veriyor. Birçok başvuruda randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemezken, dün bazı yayın organlarında ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı’ yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.Başvurular kapatıldı iddiasıSöz konusu haberlerde; Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’den Schengen vize başvurularını mayıs ayı sonuna kadar kapattığı iddia edilirken, vatandaşlar da üç ülkenin aldığı ileri sürülen karara sosyal medyadan isyan etti. Kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluğunu araştıran Hürriyet, konuyu diplomatik kaynaklara sordu.Diplomatik kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir” bilgisini paylaştı.Almanya: Birkaç aya kadar sürebiliyorAlmanya’nın Ankara Büyükelçiliği tepkiler üzerine dün bir açıklama yaparak şöyle dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turk-vatandaslarina-schengen-vizesi-basvurulari-kapatildi-mi-1083273927.html
türkiye
almanya
ispanya
italya
vize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082255168_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d9ad5af6447be4b89a5f2872e0c218c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
schengen vizesi ücreti 2024,schengen visa appointments,schengenvisaappointments.com,schengen visa appointment.com,schengen vize ücreti 2024,almanya vize başvurusu
schengen vizesi ücreti 2024,schengen visa appointments,schengenvisaappointments.com,schengen visa appointment.com,schengen vize ücreti 2024,almanya vize başvurusu
Schengen vizesinde randevu krizi: 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor'
10:24 30.04.2024 (güncellendi: 10:25 30.04.2024)
Almanya, İtalya ve İspanya’nın ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularını mayıs sonuna kadar kapattığı’ iddia edildi. Diplomatik kaynaklar ise başvuruların kapatılmadığını, artan talep nedeniyle yoğunluk yaşandığını öne sürdü. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği 'Bekleme süresi birkaç ayı bulabiliyor' açıklamasında bulundu.
Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine Schengen vizesi alma konusundaki zorlu süreci devam ediyor.
Konsolosluklar haftalar hatta aylar sonrasına randevu veriyor. Birçok başvuruda randevu için en yakın tarih olarak 2-3 ay sonrası gösteriliyor. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor. Schengen vizesindeki sorunlar çözülemezken, dün bazı yayın organlarında ‘Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı’ yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.
Başvurular kapatıldı iddiası
Söz konusu haberlerde; Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’den Schengen vize başvurularını mayıs ayı sonuna kadar kapattığı iddia edilirken, vatandaşlar da üç ülkenin aldığı ileri sürülen karara sosyal medyadan isyan etti. Kamuoyuna yansıyan haberlerin doğruluğunu araştıran Hürriyet, konuyu diplomatik kaynaklara sordu.
Diplomatik kaynaklar, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir” bilgisini paylaştı.
Almanya: Birkaç aya kadar sürebiliyor
Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tepkiler üzerine dün bir açıklama yaparak şöyle dedi:
“Mart ayının başından bu yana Almanya’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’deki dış temsilciliklerinde yeni uygulanmaya konulan randevu sistemi aynen uygulanmaya devam ediyor. Bu sistem, tüm başvuru sahiplerine vize randevusu için kolayca kaydolma fırsatı sunuyor. Bununla birlikte vize başvurularının çok fazla olması nedeniyle vize başvuru tarihlerinin bildirilmesine ilişkin bekleme süreleri dış temsilciliğe ve vize türüne bağlı olarak farklılık göstermekte, birkaç haftaya kadar, hatta bazı vize türlerinde birkaç aya kadar sürebilmektedir.”