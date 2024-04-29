https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turk-vatandaslarina-schengen-vizesi-basvurulari-kapatildi-mi-1083273927.html

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvuruları kapatıldı mı?

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvuruları kapatıldı mı?

Sputnik Türkiye

Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları için başvuruların kapatıldığı iddiasına yalanlama geldi. Diplomatik kaynaklar, yoğunluk nedeniyle başvuruların... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T15:15+0300

2024-04-29T15:15+0300

2024-04-29T16:11+0300

türkiye

schengen

başvuru

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Sosyal medyada gündem olan 'Türk vatandaşlarına Schengen Vizesi başvuruları kapatıldı mı?' iddialarına ilişkin açıklama geldi.Diplomatik kaynaklar, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Kaynaklar, bazı yayın organlarında yer alan Türk vatandaşlarına vize başvurularının kapatıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çalıştıklarını, ancak başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını bildirmişlerdir.” ifadesini kullandı.

türkiye

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