https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rusyadan-blinkenin-diyalog-cagrisina-yanit-zelenskiye-muzakereleri-yasaklatan-siz-oldunuz-1083307280.html
Rusya'dan Blinken’in ‘diyalog’ çağrısına yanıt: Zelenskiy’e müzakereleri yasaklatan siz oldunuz
Rusya'dan Blinken’in ‘diyalog’ çağrısına yanıt: Zelenskiy’e müzakereleri yasaklatan siz oldunuz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna’daki krizi toprak bütünlüğü ve bağımsızlık ilkeleri temelinde çözüme kavuşturmak için Moskova ile diyalog... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T11:49+0300
2024-04-30T11:49+0300
2024-04-30T11:49+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 'Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun olarak çözüme kavuşturulması için müzakereleri kabul edeceği umudunu' dile getirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Rusya’nın, uluslararası hukuka olan saygısını Minsk Anlaşmasını imzalayarak ve bu anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde saptanmasını sağlayarak sergilediğini anımsatan Rus diplomat, “Moskova müzakere teklifine yapıcı yanıt vermeye hazır olduğunu 2022’de de teyit etti” diye kaydetti.Blinken’in, Zelenskiy’in Rusya’yla görüşmesini yasaklayan tarafın ABD olduğunu unuttuğunu yazan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Blinken’e, müzakerelerin uluslararası hukuka göre değil, ‘Zelenskiy formülleri’ temelinde yürütülmesi yönündeki ısrarlı önerisini de hatırlatırım” diyen Zaharova, Beyaz Saray’da her şeyin birbirine karıştığını sözlerine ekledi.
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antony blinken, abd, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
antony blinken, abd, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya'dan Blinken’in ‘diyalog’ çağrısına yanıt: Zelenskiy’e müzakereleri yasaklatan siz oldunuz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna’daki krizi toprak bütünlüğü ve bağımsızlık ilkeleri temelinde çözüme kavuşturmak için Moskova ile diyalog çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ülkesinin müzakerelere hazır olduğunu 2022’de beyan ettiğini anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 'Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun olarak çözüme kavuşturulması için müzakereleri kabul edeceği umudunu' dile getirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Onun sözlerine göre, çatışmanın sona ermesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kararlarına bağlıymış. Bu nedenle ABD yönetimi, Sayın Putin’in ‘uluslararası toplumun ve BM Anlaşmasının temelini oluşturan temel ilkelere uygun olarak samimi bir şekilde müzakere etme isteğini sergilemesini’ umuyormuş. İnsan, Amerikalı politikacıların hayali bir dünyada yaşadığı hissine kapılıyor.”
Rusya’nın, uluslararası hukuka olan saygısını Minsk Anlaşmasını imzalayarak ve bu anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde saptanmasını sağlayarak sergilediğini anımsatan Rus diplomat, “Moskova müzakere teklifine yapıcı yanıt vermeye hazır olduğunu 2022’de de teyit etti” diye kaydetti.
Blinken’in, Zelenskiy’in Rusya’yla görüşmesini yasaklayan tarafın ABD olduğunu unuttuğunu yazan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin uluslararası hukuk yerine kimsenin görmediği bir tür ‘kurallara dayanan dünya düzeni’ getirme yönünden manyakça hevesi de unutmuş. Ayrıca, Normandiya formatının üyeleriyken Ukrayna krizine yönelik uluslararası hukuki çözümü bilerek göz ardı edenlerin, ABD'nin müttefikleri Fransa ve Almanya olduğunu da hatırlamak istemiyor. Oysa Merkel ve Hollande bunu itiraf etmişlerdi.
“Blinken’e, müzakerelerin uluslararası hukuka göre değil, ‘Zelenskiy formülleri’ temelinde yürütülmesi yönündeki ısrarlı önerisini de hatırlatırım” diyen Zaharova, Beyaz Saray’da her şeyin birbirine karıştığını sözlerine ekledi.