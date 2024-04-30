https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rusyadan-blinkenin-diyalog-cagrisina-yanit-zelenskiye-muzakereleri-yasaklatan-siz-oldunuz-1083307280.html

Rusya'dan Blinken’in ‘diyalog’ çağrısına yanıt: Zelenskiy’e müzakereleri yasaklatan siz oldunuz

Rusya'dan Blinken’in ‘diyalog’ çağrısına yanıt: Zelenskiy’e müzakereleri yasaklatan siz oldunuz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna’daki krizi toprak bütünlüğü ve bağımsızlık ilkeleri temelinde çözüme kavuşturmak için Moskova ile diyalog... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T11:49+0300

2024-04-30T11:49+0300

2024-04-30T11:49+0300

ukrayna krizi

antony blinken

abd

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

vladimir putin

barış

birleşmiş milletler (bm)

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, 'Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun olarak çözüme kavuşturulması için müzakereleri kabul edeceği umudunu' dile getirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Rusya’nın, uluslararası hukuka olan saygısını Minsk Anlaşmasını imzalayarak ve bu anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararı şeklinde saptanmasını sağlayarak sergilediğini anımsatan Rus diplomat, “Moskova müzakere teklifine yapıcı yanıt vermeye hazır olduğunu 2022’de de teyit etti” diye kaydetti.Blinken’in, Zelenskiy’in Rusya’yla görüşmesini yasaklayan tarafın ABD olduğunu unuttuğunu yazan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“Blinken’e, müzakerelerin uluslararası hukuka göre değil, ‘Zelenskiy formülleri’ temelinde yürütülmesi yönündeki ısrarlı önerisini de hatırlatırım” diyen Zaharova, Beyaz Saray’da her şeyin birbirine karıştığını sözlerine ekledi.

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antony blinken, abd, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin, barış, birleşmiş milletler (bm), mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı