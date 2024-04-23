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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-savunma-bakanligi-leopard-tankinin-tahliye-goruntulerini-paylasti-1083051427.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde ele geçirilen Alman yapımı Leopard tankının çatışma bölgesinden tahliye ve... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:19+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman Leopard tankı, onarım ve tahliye grubunun çabalarıyla Avdeyevka istikametindeki cephe hattından Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi” ifadesi kullanıldı.Tahliye çalışmalarının iki aşamada hayata geçirildiği belirtilirken önce askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğini sağlamak için tahliye bölgesinde mayın ve tuzak arama çalışmalarının, ikinci aşamada da tankı tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği ifade edildi.Tankı onarma çalışmalarının başladığını kaydeden Bakanlık, “Onarım uzmanları, tankın paletlerini ve elektrik kablolarının bazı elemanlarını kısa süre içinde değiştirecek, ardından tankın başka yere taşınmasına karar verilecek” diye bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abd-basini-rusya-kieve-yollanan-leopard-2lerin-en-guclu-modelini-ele-gecirmeyi-basardi-1083020492.html
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Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı

10:19 23.04.2024 (güncellendi: 10:22 23.04.2024)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVAlmanya Leopard tankı Ukrayna kış asker Rusya
Almanya Leopard tankı Ukrayna kış asker Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde ele geçirilen Alman yapımı Leopard tankının çatışma bölgesinden tahliye ve onarım görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman Leopard tankı, onarım ve tahliye grubunun çabalarıyla Avdeyevka istikametindeki cephe hattından Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Tahliye çalışmalarının iki aşamada hayata geçirildiği belirtilirken önce askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğini sağlamak için tahliye bölgesinde mayın ve tuzak arama çalışmalarının, ikinci aşamada da tankı tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği ifade edildi.
Tankı onarma çalışmalarının başladığını kaydeden Bakanlık, “Onarım uzmanları, tankın paletlerini ve elektrik kablolarının bazı elemanlarını kısa süre içinde değiştirecek, ardından tankın başka yere taşınmasına karar verilecek” diye bildirdi.
Alman Leopard 2 tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
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