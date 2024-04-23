https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-savunma-bakanligi-leopard-tankinin-tahliye-goruntulerini-paylasti-1083051427.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde ele geçirilen Alman yapımı Leopard tankının çatışma bölgesinden tahliye ve... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:19+0300
2024-04-23T10:19+0300
2024-04-23T10:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman Leopard tankı, onarım ve tahliye grubunun çabalarıyla Avdeyevka istikametindeki cephe hattından Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi” ifadesi kullanıldı.Tahliye çalışmalarının iki aşamada hayata geçirildiği belirtilirken önce askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğini sağlamak için tahliye bölgesinde mayın ve tuzak arama çalışmalarının, ikinci aşamada da tankı tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği ifade edildi.Tankı onarma çalışmalarının başladığını kaydeden Bakanlık, “Onarım uzmanları, tankın paletlerini ve elektrik kablolarının bazı elemanlarını kısa süre içinde değiştirecek, ardından tankın başka yere taşınmasına karar verilecek” diye bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/abd-basini-rusya-kieve-yollanan-leopard-2lerin-en-guclu-modelini-ele-gecirmeyi-basardi-1083020492.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, almanya, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, almanya, askeri operasyon
Rusya Savunma Bakanlığı, Leopard tankının tahliye görüntülerini paylaştı
10:19 23.04.2024 (güncellendi: 10:22 23.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametinde ele geçirilen Alman yapımı Leopard tankının çatışma bölgesinden tahliye ve onarım görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Alman Leopard tankı, onarım ve tahliye grubunun çabalarıyla Avdeyevka istikametindeki cephe hattından Merkez Askeri Grubu’nun onarım birimine teslim edildi” ifadesi kullanıldı.
Tahliye çalışmalarının iki aşamada hayata geçirildiği belirtilirken önce askerlerin ve kullanılan teçhizatın güvenliğini sağlamak için tahliye bölgesinde mayın ve tuzak arama çalışmalarının, ikinci aşamada da tankı tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği ifade edildi.
Tankı onarma çalışmalarının başladığını kaydeden Bakanlık, “Onarım uzmanları, tankın paletlerini ve elektrik kablolarının bazı elemanlarını kısa süre içinde değiştirecek, ardından tankın başka yere taşınmasına karar verilecek” diye bildirdi.