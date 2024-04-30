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Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok
Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok
Sputnik Türkiye
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin “Ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T00:36+0300
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türkiye
övgün ahmet ercan
deprem
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Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, birçok yerbilimcinin çok yakında yaşanacağını belirttiği 'büyük İstanbul depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Ercan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremine ilişkin haber yapan yayın kuruluşlarını eleştirdi.Bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu haberlerin bilimsel tabanının olmadığını öne sürdü:Prof. Dr. Ercan, "Sizce ne zaman olur" sorusuna "2045'ten sonra" diye yanıt verdi.Daha sonra başka bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan “Her gün deprem olacak demeye gerek yok” diyerek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-ankara-istanbul-izmirde-uzun-sure-deprem-yok-1082673527.html
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övgün ahmet ercan, deprem, deprem, istanbul
övgün ahmet ercan, deprem, deprem, istanbul

Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok

00:36 30.04.2024 (güncellendi: 00:40 30.04.2024)
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin “Ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin bilimsel tabanı, ayrıca haber niteliği yok” ifadelerini kullandı.
Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, birçok yerbilimcinin çok yakında yaşanacağını belirttiği 'büyük İstanbul depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremine ilişkin haber yapan yayın kuruluşlarını eleştirdi.
Bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu haberlerin bilimsel tabanının olmadığını öne sürdü:
Bazı ajanslar sürekli olarak İstanbul'da ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiç birinin bilimsel tabanı, kanıtı, ayrıca haber niteliği yoktur. Lütfen toplumu germeyin. Yararı yok.
Prof. Dr. Ercan, "Sizce ne zaman olur" sorusuna "2045'ten sonra" diye yanıt verdi.
Daha sonra başka bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan “Her gün deprem olacak demeye gerek yok” diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hergün deprem olacak demeye gerek yok. Halk ile yönetenlerin deprem bilinci var. Ancak, halkçı, yetkin yönetim, halkın yaşam güvencesi için yatırım, halkın kendi evini güçlendirecek durumu var mı? Asıl soru bu? Batıda buna toplumcu devlet deniyor. Söyleyemem; dilimiz tutuk.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok
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