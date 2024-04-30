https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/prof-dr-ercandan-istanbul-depremi-aciklamasi-haber-niteligi-yok-1083291795.html

Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok

Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok

Sputnik Türkiye

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin “Ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T00:36+0300

2024-04-30T00:36+0300

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türkiye

övgün ahmet ercan

deprem

deprem

istanbul

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Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, birçok yerbilimcinin çok yakında yaşanacağını belirttiği 'büyük İstanbul depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Ercan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremine ilişkin haber yapan yayın kuruluşlarını eleştirdi.Bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu haberlerin bilimsel tabanının olmadığını öne sürdü:Prof. Dr. Ercan, "Sizce ne zaman olur" sorusuna "2045'ten sonra" diye yanıt verdi.Daha sonra başka bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan “Her gün deprem olacak demeye gerek yok” diyerek şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-ankara-istanbul-izmirde-uzun-sure-deprem-yok-1082673527.html

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övgün ahmet ercan, deprem, deprem, istanbul