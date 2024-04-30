Prof. Dr. Ercan'dan 'İstanbul depremi' açıklaması: Haber niteliği yok
00:36 30.04.2024 (güncellendi: 00:40 30.04.2024)
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
© AA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin “Ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiçbirinin bilimsel tabanı, ayrıca haber niteliği yok” ifadelerini kullandı.
Deprem bilimci Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, birçok yerbilimcinin çok yakında yaşanacağını belirttiği 'büyük İstanbul depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremine ilişkin haber yapan yayın kuruluşlarını eleştirdi.
Bazı ajansların sürekli olarak “İstanbul’da ha bugün ha yarın deprem olacak” haberleri yaptığını belirten Prof. Dr. Ercan, bu haberlerin bilimsel tabanının olmadığını öne sürdü:
Bazı ajanslar sürekli olarak İstanbul'da ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiç birinin bilimsel tabanı, kanıtı, ayrıca haber niteliği yoktur. Lütfen toplumu germeyin. Yararı yok.
Bazı ajanslar sürekli olarak İstanbul'da ha bugün ha yarın deprem olacak haberi yapıyorlar. Bunların hiç birinin bilimsel tabanı, kanıtı, ayrıca haber niteliği yoktur. Lütfen toplumu germeyin. Yararı yok.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 29, 2024
Prof. Dr. Ercan, "Sizce ne zaman olur" sorusuna "2045'ten sonra" diye yanıt verdi.
2045 den sonra— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 29, 2024
Daha sonra başka bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan “Her gün deprem olacak demeye gerek yok” diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hergün deprem olacak demeye gerek yok. Halk ile yönetenlerin deprem bilinci var. Ancak, halkçı, yetkin yönetim, halkın yaşam güvencesi için yatırım, halkın kendi evini güçlendirecek durumu var mı? Asıl soru bu? Batıda buna toplumcu devlet deniyor. Söyleyemem; dilimiz tutuk.
Hergün deprem olacak demeye gerek yok. Halk ile yönetenlerin deprem bilinci var. Ncak, halkçı, yetkin yönetim, halkın yaşam güvencesi için yatırım, halkın kendi evini güçlendirecek durumu var mı? Asıl soru bu? Batıda buna toplumcu devlet deniyor. Söyleyemem; dilimiz tutuk.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 29, 2024