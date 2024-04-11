https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-ankara-istanbul-izmirde-uzun-sure-deprem-yok-1082673527.html

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ankara, İstanbul ve İzmir için deprem açıklamasında bulundu ve 'Uzun süre deprem yok' dedi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T13:16+0300

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2024-04-11T13:16+0300

türkiye

deprem

ahmet ercan

istanbul

ankara

izmir

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Ercan, 3 büyük şehir için uzun bir süre deprem beklentisini olmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/malatyada-deprem-1082420303.html

türkiye

istanbul

ankara

izmir

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deprem, ahmet ercan, istanbul, ankara, izmir