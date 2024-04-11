Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok
© İHAAhmet Ercan
© İHA
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ankara, İstanbul ve İzmir için deprem açıklamasında bulundu ve 'Uzun süre deprem yok' dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ercan, 3 büyük şehir için uzun bir süre deprem beklentisini olmadığını açıkladı.
"Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi."
Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 11, 2024
3 Nisan, 10:59