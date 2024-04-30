https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/okulda-ogrencisinin-bicakli-saldirisina-ugradi-1083325557.html

Okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı

Okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı

Sputnik Türkiye

Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı. Olay sonrası öğrenci yakalanarak... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T16:43+0300

2024-04-30T16:43+0300

2024-04-30T16:47+0300

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Ankara’da, okula elektronik sigara getirdiği için velisine haber verdiği öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi.İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Bacağına 12 dikiş atılan öğretmenin tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Olayla ilgili konuşan öğretmenlerden, “Öğrenci okulda sigara içerken öğretmeni yakalamış ve durumu müdür yardımcısına iletmiş. Müdür yardımcısı da öğrencinin velisini aramış. Aradan bir hafta geçtikten sonra saldırgan öğrenci okula bıçak getirip saklamış. Kimsenin olmadığı bir anda da öğretmenine saldırıp kaçmış. Yaralı öğretmenimizin durumu şu anda iyi. Bacağına iki kez bıçak darbesi almış. Öğrenci olayı önceden tasarlamış zaten. Hocamız ise bu okulda saldırıya uğraması gereken belki de en son kişi. Çok efendi, dürüst ve temiz bir insan. Şu anda evinde istirahatte. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Bizim okulumuz aslında çok iyi bir okul ama bir kişi yüzünden karalanıyor” ifadelerini kullandı.

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