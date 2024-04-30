Odessa katliamının yıldönümünde ABD'de dayanışma toplantısı düzenlenecek

Odessa Dayanışma Kampanyası (OSC) koordinatörü Phil Wilayto, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'den bir dizi savaş karşıtı örgütün temsilcilerinin 2014 yılında Odessa'da sivillere yönelik katliamın 10. yıldönümünde bir dayanışma toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.Wilayto, ABD’deki kuruluşun Odessa katliamının onuncu yıldönümü münasebetiyle bir dayanışma webinarı düzenleyeceğini belirtirken, seminere ABD'den Odessa, Kırım ve Donbass'ı ziyaret etmiş olan savaş karşıtı hareketlerin temsilcilerinin de katılacağını ekledi.Amerikalı aktivistlerin bu dayanışma toplantısında deneyimlerini paylaşacaklarını kaydeden Wilayto, küresel toplumu Odessa’daki toplu katliamı soruşturmaya çağıracaklarının altını çizdi.Odessa’da ne olmuştu?Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde 48 kişinin öldüğü ve 250'den fazla kişinin yaralandığı Sendika Binası'ndaki katliamın yıldönümü olan 2 Mayıs'ta geleneksel olarak anma etkinlikleri düzenlenirken, ABD’den de dayanışma mesajı geldi.
Odessa Dayanışma Kampanyası (OSC) koordinatörü Phil Wilayto, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'den bir dizi savaş karşıtı örgütün temsilcilerinin 2014 yılında Odessa'da sivillere yönelik katliamın 10. yıldönümünde bir dayanışma toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.
Wilayto, ABD’deki kuruluşun Odessa katliamının onuncu yıldönümü münasebetiyle bir dayanışma webinarı düzenleyeceğini belirtirken, seminere ABD'den Odessa, Kırım ve Donbass'ı ziyaret etmiş olan savaş karşıtı hareketlerin temsilcilerinin de katılacağını ekledi.
Amerikalı aktivistlerin bu dayanışma toplantısında deneyimlerini paylaşacaklarını kaydeden Wilayto, küresel toplumu Odessa’daki toplu katliamı soruşturmaya çağıracaklarının altını çizdi.
Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri, 2 Mayıs 2014'te Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti
Odessa’da ne olmuştu?
Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Odessa'da toplanan Maydan karşıtları, Kiev’deki darbeyi protesto etmişlerdi.
2 Mayıs öğleden sonra, Yunan Meydanı yakınlarında bir tarafta Maydan karşıtı aktivistler ile diğer tarafta Harkov ve Odessa'dan gelen Ultras adlı aşırı sağcı taraftarlarla Maydan yanlısı sağ sektör üyeleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.
Yanukoviç’in devrildiği Maydan eylemlerinde adlarını duyuran aşırı sağcı Sağ Sektör üyelerinin de olduğu darbe destekçileri, molotof kokteylleri atarak Maydan karşıtı aktivistlerin sığındığı Sendika Evi'ni ateşe vermişti.
Bina önünde toplanan aşırı sağcı Kiev yanlısı gruplar, yangın yerine gelen itfaiyenin müdahale etmesine de izin vermedi.
Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.
Çıkan yangında sendika binasının birinci katı tamamen yanarken, o gün yaşanan trajedide 48 kişi yaşamını yitirmiş 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.