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Müsavat Dervişoğlu'dan 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' sorusuna yanıt
Müsavat Dervişoğlu'dan 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ PArti'nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu, 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' gibi pek çok soruyu yanıtladı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T13:10+0300
2024-04-30T13:11+0300
müsavat dervişoğlu
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meral akşener
politika
koray aydın
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti seçimli Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirmek üzere partinin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın ile yaptığı röportajı yayınladı.Dervişoğlu: Benden kaynaklı bir sorun asla yaşanmayacak'Kurultay sonrası istifalar oluyor. Ne düşünüyorsunuz' sorusuna Dervişoğlu şöyle cevap verdi:'İYİ Parti Akşener’in çizgisini sürdürecek mi? Ne göreceğiz' sorularına ise "İyi Parti ilkelerini değiştirmedi ki. Yine kalkınmacı, yine demokrat, yine milliyetçi, yine Atatürk çizgisinde birleştirici merkez olma vasfını muhafaza ediyor. Sürece bağlı politikalarının gözden geçirilmesi lazım. Milletin lehine muhalefet etme çizgisini sürdüreceğiz" dedi.İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı?Aydın: Baştan beri fark ediyorum, 'organize bir yapının iyi çalıştığı' görülüyor“Salonda kaybettiğini düşünmediğini” belirten Aydın, “Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi” ifadelerini kullandı.Aydın, “Her taraftan el değiyor, bunu gördük. İYİ Parti’yi kendi haline bırakmayan başka başka eller buralara uzanıyor” dedi.Müdahale olduğunu düşünen geniş bir kitle olduğunu söyleyen Aydın, “Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne varsa aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına ama... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı" şeklinde konuştu."Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz" diyen Saymaz'a Aydın şunları söyledi:'Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'den ayrılabilir'Saymaz, İyi Parti kurultayına katılmayan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nin istifa edebileceğini yazdı.Kurultaydan bir gün sonra Fakıbaba’yı arayan İsmail Saymaz, “Ben inanmadığım hiçbir görüşü savunmam” yanıtını aldığını aktardı.
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Müsavat Dervişoğlu'dan 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' sorusuna yanıt

13:10 30.04.2024 (güncellendi: 13:11 30.04.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataMüsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ PArti'nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu, 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' gibi pek çok soruyu yanıtladı. İYİ Parti’de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın da soruları cevapladı. Öte yandan Saymaz, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın İyi Parti’den ayrılabileceğini öne sürdü.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti seçimli Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirmek üzere partinin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın ile yaptığı röportajı yayınladı.

Dervişoğlu: Benden kaynaklı bir sorun asla yaşanmayacak

'Kurultay sonrası istifalar oluyor. Ne düşünüyorsunuz' sorusuna Dervişoğlu şöyle cevap verdi:
"Benden kaynaklı bir sorun asla yaşanmayacak. Herkese tavsiyem, böyle kritik bir süreçte tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında davranmalarıdır. Kucaklayıcı olmaya devam edeceğim. Tabii ki lider değişikliği durumunda dalgalanmalar olabilir. Bunlar belli bir zaman diliminde telafi edilir."
'İYİ Parti Akşener’in çizgisini sürdürecek mi? Ne göreceğiz' sorularına ise "İyi Parti ilkelerini değiştirmedi ki. Yine kalkınmacı, yine demokrat, yine milliyetçi, yine Atatürk çizgisinde birleştirici merkez olma vasfını muhafaza ediyor. Sürece bağlı politikalarının gözden geçirilmesi lazım. Milletin lehine muhalefet etme çizgisini sürdüreceğiz" dedi.

İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı?

Bu arkadaşlar beni tanımıyor. İyi Parti hangi tarihte kuruldu? Türkiye kötüye gidiyordu, sistem değişikliği oldu. Tek adamlığa evrileceği kaygıları dile getirildi. Ekonomi berbattı, dünden daha berbat bugün. Gençler umutsuzdu, dünden daha umutsuz bugün. Dış politikada sorunlarımız vardı. Bugün daha iyi değiliz. Türkiye göç hendeğine dönüştü. İyi Parti’nin kuruluş gerekçeleri AK Parti’nin yanlış politikalarından kaynaklıydı. Bugün bu politikaların değiştiğine dair bir hissiyat edinebiliyor musunuz? Hayır ve asla. Hatta daha da kötüye gidiyor. O zaman İyi Parti, nasıl Cumhur İttifakı’na yaklaşacak? Kuruluş gerekçelerini ret mi, inkar mı edecek? Oradan geri dönersen kendini inkar edersin. Tabelanı indir o zaman.

Aydın: Baştan beri fark ediyorum, 'organize bir yapının iyi çalıştığı' görülüyor

“Salonda kaybettiğini düşünmediğini” belirten Aydın, “Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi” ifadelerini kullandı.
Aydın, “Her taraftan el değiyor, bunu gördük. İYİ Parti’yi kendi haline bırakmayan başka başka eller buralara uzanıyor” dedi.
Müdahale olduğunu düşünen geniş bir kitle olduğunu söyleyen Aydın, “Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne varsa aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına ama... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı" şeklinde konuştu.
"Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz" diyen Saymaz'a Aydın şunları söyledi:

"Her taraftan var, çok yönlü. Organize bir yapının iyi çalıştığı görülüyor. Baştan beri fark ediyorum. Ama onlar bizden daha güçlü”

'Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'den ayrılabilir'

Saymaz, İyi Parti kurultayına katılmayan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nin istifa edebileceğini yazdı.
Kurultaydan bir gün sonra Fakıbaba’yı arayan İsmail Saymaz, “Ben inanmadığım hiçbir görüşü savunmam” yanıtını aldığını aktardı.
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