https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/musavat-dervisogludan-iyi-parti-cumhur-ittifakina-yakin-duracak-mi-sorusuna-yanit-1083312461.html

Müsavat Dervişoğlu'dan 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' sorusuna yanıt

Müsavat Dervişoğlu'dan 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ PArti'nin yeni Genel Başkanı Dervişoğlu, 'İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı' gibi pek çok soruyu yanıtladı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:10+0300

2024-04-30T13:10+0300

2024-04-30T13:11+0300

müsavat dervişoğlu

iyi parti

meral akşener

politika

koray aydın

seçim

kongre

kurultay

olağanüstü kurultay

iktidar

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti seçimli Olağanüstü Kongresi'ni değerlendirmek üzere partinin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın ile yaptığı röportajı yayınladı.Dervişoğlu: Benden kaynaklı bir sorun asla yaşanmayacak'Kurultay sonrası istifalar oluyor. Ne düşünüyorsunuz' sorusuna Dervişoğlu şöyle cevap verdi:'İYİ Parti Akşener’in çizgisini sürdürecek mi? Ne göreceğiz' sorularına ise "İyi Parti ilkelerini değiştirmedi ki. Yine kalkınmacı, yine demokrat, yine milliyetçi, yine Atatürk çizgisinde birleştirici merkez olma vasfını muhafaza ediyor. Sürece bağlı politikalarının gözden geçirilmesi lazım. Milletin lehine muhalefet etme çizgisini sürdüreceğiz" dedi.İYİ Parti Cumhur İttifakı’na yakın duracak mı?Aydın: Baştan beri fark ediyorum, 'organize bir yapının iyi çalıştığı' görülüyor“Salonda kaybettiğini düşünmediğini” belirten Aydın, “Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi” ifadelerini kullandı.Aydın, “Her taraftan el değiyor, bunu gördük. İYİ Parti’yi kendi haline bırakmayan başka başka eller buralara uzanıyor” dedi.Müdahale olduğunu düşünen geniş bir kitle olduğunu söyleyen Aydın, “Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne varsa aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına ama... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı" şeklinde konuştu."Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz" diyen Saymaz'a Aydın şunları söyledi:'Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'den ayrılabilir'Saymaz, İyi Parti kurultayına katılmayan Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nin istifa edebileceğini yazdı.Kurultaydan bir gün sonra Fakıbaba’yı arayan İsmail Saymaz, “Ben inanmadığım hiçbir görüşü savunmam” yanıtını aldığını aktardı.

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