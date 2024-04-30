https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/moldovada-polis-aziz-georgiy-kurdelesinin-takilmasini-engellemeye-calisiyor-1083328575.html

Moldova'da polis, Aziz Georgiy Kurdelesi'nin takılmasını engellemeye çalışıyor

Moldova'da polis, Aziz Georgiy Kurdelesi'nin takılmasını engellemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Moldova Polis Şefi, Rusya'daki Zafer Günü kutlamalarının bir sembolü olan Aziz Georgiy Kurdelesi'nin 'saldırganlık sembolü' olduğunu belirterek halkı uyardı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:50+0300

2024-04-30T17:50+0300

2024-04-30T17:53+0300

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Moldovalı yetkililer, yaklaşan İkinci Dünya Savaşı Zafer Günü kutlamaları sırasında vatandaşları Aziz Georgiy Kurdelesi takmamaları konusunda açıkça uyardı. Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin çoğunda popüler bir anma sembolü olan turuncu ve siyah renklerden oluşan şerit, Moldova polis şefi tarafından 'saldırganlık sembolü' olarak değerlendirildi.Genel Polis Müfettişliği Başkanı Viorel Cernauteanu düzenlediği basın brifinginde Aziz Georgiy Kurdelesi'nin kullanılmasına atıfta bulunarak “Hepimiz hem yürürlükteki mevzuat hem de toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu tarafından belirlenen bazı kurallara uymakla yükümlüyüz. Bu bağlamda, Aziz Georgiy Kurdelesi'nin yasaklanmasına ilişkin maddenin geçerli bir norm olduğunu hatırlatırım. Bir saldırganlık sembolü olan iki renkli kurdelenin satışı, depolanması, üretimi ve takılması şu anda yasaktır. Moldova'da saldırganlık sembollerinin takılmasına izin verilmektedir” diyerek halkın kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.Moldova söz konusu kurdeleyi Nisan 2022'de çıkardığı özel bir kanunla resmen yasaklamış ve yasağı ihlal ettiği tespit edilen bireylere 510 dolar, işletmelere ise bin 695 dolar para cezası getirmişti. Moldova parlamentosu kurdeleyi 'Rus saldırganlığı' olarak adlandırdığı şeyi teşvik etmekle ilişkilendirmişti.Bu karar Moskova'nın Kiev'e karşı başlattığı askeri operasyonun başlamasından kısa bir süre sonra alınmıştı. Ancak 2023 yılında Moldova Anayasa Mahkemesi, bir kişinin para cezası alabilmesi için öncelikle söz konusu sembollerin 'askeri saldırganlık eylemlerini' haklı göstermek veya yüceltmek amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi gerektiğine hükmetmişti.2020'de iktidara gelmesinden bu yana giderek AB yanlısı bir rota çizen Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Aralık 2022'de Sovyet şarkıları söyleyen çocukların yer aldığı bir konserin 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak nitelendirilerek soruşturulması çağrısında bulunmuştu.Kişinev, Ukrayna'daki çatışmalar ışığında İkinci Dünya Savaşı kutlamalarına kısıtlamalar getirme konusunda tek değil. Estonya da 2023 yılında vatandaşlarını Rus ya da Sovyet bayrakları ya da sembolleri sergilememeleri ya da 'saldırgan müzik' çalmamaları konusunda uyarmıştı. Ülke polisi, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 'hiç kimse ile herhangi bir diyaloga girmeyeceklerini' söyledi. İhlal edenler bin 200 euroya kadar para cezasına çarptırılacak hatta hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerdi.Moldova'da mahkemeleri Aziz Georgiy Kurdelesi takma cezalarını iptal ettiUlusal Koordinasyon Komitesi 'Zafer' Başkanı Aleksey Petroviç Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Moldova mahkemelerinin Aziz Georgiy Kurdelesi takılmasıyla ilgili idari protokolleri iptal etmeye başladığını, yerel polisin ise para cezalarıyla tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.Petroviç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya'dan tepki: 'Korkaklığın tezahürü'Aziz Georgiy Kurdelesi üç siyah ve iki turuncu şeritten oluşan ve Rus İmparatorluğu, SSCB ile Rusya Federasyonu'nun birçok askeri ödülünün bir parçası haline gelen bir semboldür. Bu sembol, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki silahlı çatışmanın başlangıcında, Ukraynalı kuvvetlerine karşı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri saflarında savaşan milisler ve gönüllüler tarafından kullanıldı. Z ve V harfleri ise 24 Şubat 2022'den bu yana özel operasyonlara katılan Rus askeri teçhizatında kullanılıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği bir brifingde, Moldova'da Aziz Georgiy Kurdelesi'nin yasaklanmasının ve Zafer Günü'nde bu sembolün takılması halinde para cezası tehdidinde bulunulmasının, mevcut yetkililerin politikasının en utanç verici tezahürlerinden biri olduğunu ve Moldova'nın egemenliğini kaybetmesine yönelik bir hazırlık olduğunu söylemişti.Zaharova konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ve mevcut rejimin Batı'nın emriyle izlediği yolun en iğrenç ve utanç verici tezahürlerinden biridir. Bu korkaklığın ve kendi tarihleri, halkları ile önceki nesillere saygısızlığın bir tezahürüdür. Sandu rejimi buna Avrupa projesi diyor. Bilmiyorum, belki de Avrupa projesi insanların kendi tarihlerine, haysiyetlerine, ulusal kimliklerine, egemenliklerine, bağımsızlıklarına, özgürlüklerine dair fikirlerini yok etmektir. Belki de gerçek Avrupa projesi budur. Aslında projenin özü Rus düşmanlığı, tarihi revizyonizm, Moldova ulusal kimliğini ortadan kaldırma girişimleri, Moldova devletini yok etme ve deyim yerindeyse Moldova'yı Romanya lehine kendi egemenliğini kaybetmeye hazırlamaktır" cümlelerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/moskovada-aziz-georgiy-kurdelesi-etkinligi-basladi-1083110096.html

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