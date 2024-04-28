https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/antalyada-bir-turkten-120-euro-milliyet-farki-ucreti-alinmisti-bakanliktan-aciklama-geldi--1083235841.html

Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir internet sitesinden Türkiye'deki otele rezervasyon yapması ardından otel yönetimi kişiye 'milliyet farkından'... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T14:10+0300

2024-04-28T14:10+0300

2024-04-28T14:21+0300

politika

kültür ve turizm bakanlığı

kültür

tatil

antalya

otel

rezervasyon

erken rezervasyon

türk

ingiliz

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Tatil için internetten otellere bakan ve Türkiye'den rezervasyon yapıldığında daha fazla fiyat istendiğini gören bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir siteden Antalya'daki otele daha ucuza rezervasyon yaptırdı. Kişi otele gittiğinde ise, otel yönetimi fiyatların İngilizlere özel olduğunu vurgulayarak kişiye 'milliyet farkı' yazan bir faturada 120 euro ekstra ücret talep etti. Yaşanan olayın sosyal medyada yayılması üzerine otel büyük tepki çekti. Ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filipinlerde-asiri-sicaklar-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1083235675.html

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kültür ve turizm bakanlığı, kültür, tatil, antalya, otel, rezervasyon, erken rezervasyon, türk, ingiliz