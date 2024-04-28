https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/antalyada-bir-turkten-120-euro-milliyet-farki-ucreti-alinmisti-bakanliktan-aciklama-geldi--1083235841.html
Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi
Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir internet sitesinden Türkiye'deki otele rezervasyon yapması ardından otel yönetimi kişiye 'milliyet farkından'... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T14:10+0300
2024-04-28T14:10+0300
2024-04-28T14:21+0300
politika
kültür ve turizm bakanlığı
kültür
tatil
antalya
otel
rezervasyon
erken rezervasyon
türk
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Tatil için internetten otellere bakan ve Türkiye'den rezervasyon yapıldığında daha fazla fiyat istendiğini gören bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir siteden Antalya'daki otele daha ucuza rezervasyon yaptırdı. Kişi otele gittiğinde ise, otel yönetimi fiyatların İngilizlere özel olduğunu vurgulayarak kişiye 'milliyet farkı' yazan bir faturada 120 euro ekstra ücret talep etti. Yaşanan olayın sosyal medyada yayılması üzerine otel büyük tepki çekti. Ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/filipinlerde-asiri-sicaklar-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1083235675.html
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kültür ve turizm bakanlığı, kültür, tatil, antalya, otel, rezervasyon, erken rezervasyon, türk, ingiliz
kültür ve turizm bakanlığı, kültür, tatil, antalya, otel, rezervasyon, erken rezervasyon, türk, ingiliz
Antalya'da bir Türk'ten 120 euro 'milliyet farkı' ücreti alınmıştı: Bakanlıktan açıklama geldi
14:10 28.04.2024 (güncellendi: 14:21 28.04.2024)
Antalya'da bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir internet sitesinden Türkiye'deki otele rezervasyon yapması ardından otel yönetimi kişiye 'milliyet farkından' 120 euro ekstra ücret yansıttı. Olay hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Tatil için internetten otellere bakan ve Türkiye'den rezervasyon yapıldığında daha fazla fiyat istendiğini gören bir Türk vatandaşı, İngiltere'deki bir siteden Antalya'daki otele daha ucuza rezervasyon yaptırdı. Kişi otele gittiğinde ise, otel yönetimi fiyatların İngilizlere özel olduğunu vurgulayarak kişiye 'milliyet farkı' yazan bir faturada 120 euro ekstra ücret talep etti.
Yaşanan olayın sosyal medyada yayılması üzerine otel büyük tepki çekti. Ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle:
Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevduat gereği gereki cezai işlem uygulanacaktır.