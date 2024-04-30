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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Atamalarda mülakat doğru bir yöntem
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Atamalarda mülakat doğru bir yöntem
Sputnik Türkiye
Bakan Tekin, atanmayı bekleyen öğretmen adaylarının merak ettiği "mülakat" konusuna da açıklık getirdi. Mülakatın kaldırılmayacağını belirten Tekin... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:48+0300
2024-04-30T10:48+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
müfredat
müfredat
öğretmen
mülakat
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Bakan Tekin, Ülke TV canlı yayınında cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.'Cihat kavramı müfredata sayısı artırılarak konulmamış'Bakan Tekin, "Bazı kavramların müfredattan çıkartıldığı, 'cihat' kavramı gibi kavramların dikte edildiğine yönelik eleştiriler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu eleştiriyi sosyal medyadan duyduğunu ifade etti.Cihat kavramına yönelik eleştirilere özellikle baktığını belirten Tekin, "Cihat kavramı müfredata sayısı artırılarak konulmamış, mevcut programdaki versiyonlar devam ettirilmiş." dedi.Tekin, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programı mezunlarının atamasına yönelik sorunun ardından rehberlik hizmetlerinin öneminin de altını çizerek, "Öğrencilerimizin bu tür ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda öğretmeni istihdam etmek benim hayalim. Yani bunu ben de arzu ediyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Ama bir de realite var. Her yıl nihayetinde atamak üzere bize tanımlanan bir kadro tanımı var." değerlendirmesinde bulundu.'Atama rakamları yakında'Bakan Tekin, yakın zamanda atama rakamlarının da açıklanacağını bildirdi.'Mülakat doğru bir yöntem'Mülakatla öğretmen seçimi konusunda da açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu söyledi.'LGS tarihinde değişiklik yok'Tekin, ortaokul öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandıklarını hatırlatarak, sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmayacağını, sınavın 2 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı."Şu andaki beklentiler, her yılki kalitede olacağı. Tek fark, artık öğrenciler kendi okullarında değil eskiden de olduğu gibi farklı okullarda girecekler." ifadelerini kullanan Tekin, merkezi sınavla kademeler arası geçiş konusu üzerine ise çalışılması gerektiğini kaydetti.Çok sayıda öğrencinin LGS'ye dahil edildiğini dile getiren Tekin, "Proje okullarının sayısının azaltılması gerekiyor, sadece proje okulu değil, genel anlamda toplam öğrenci kitlesinden yani sınavlı öğrenci alan okul sayılarını biraz azaltmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.Bakan Tekin, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-tunctan-gorevde-yukselme-sinav-sorulariyla-ilgili-iddialara-yanit-buyuk-bir-yalan-1082878120.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, müfredat, müfredat, öğretmen, mülakat
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, müfredat, müfredat, öğretmen, mülakat

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Atamalarda mülakat doğru bir yöntem

10:48 30.04.2024
© AA / Cem GencoYusuf Tekin
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA / Cem Genco
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Bakan Tekin, atanmayı bekleyen öğretmen adaylarının merak ettiği "mülakat" konusuna da açıklık getirdi. Mülakatın kaldırılmayacağını belirten Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu söyledi.
Bakan Tekin, Ülke TV canlı yayınında cuma günü askıya çıkan yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

'Cihat kavramı müfredata sayısı artırılarak konulmamış'

Bakan Tekin, "Bazı kavramların müfredattan çıkartıldığı, 'cihat' kavramı gibi kavramların dikte edildiğine yönelik eleştiriler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu eleştiriyi sosyal medyadan duyduğunu ifade etti.
Cihat kavramına yönelik eleştirilere özellikle baktığını belirten Tekin, "Cihat kavramı müfredata sayısı artırılarak konulmamış, mevcut programdaki versiyonlar devam ettirilmiş." dedi.
Tekin, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) programı mezunlarının atamasına yönelik sorunun ardından rehberlik hizmetlerinin öneminin de altını çizerek, "Öğrencilerimizin bu tür ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayıda öğretmeni istihdam etmek benim hayalim. Yani bunu ben de arzu ediyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Ama bir de realite var. Her yıl nihayetinde atamak üzere bize tanımlanan bir kadro tanımı var." değerlendirmesinde bulundu.

'Atama rakamları yakında'

Bakan Tekin, yakın zamanda atama rakamlarının da açıklanacağını bildirdi.

'Mülakat doğru bir yöntem'

Mülakatla öğretmen seçimi konusunda da açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmenlerin seçiminde en iyi ve en donanımlı adayların belirlenmesinin önemli olduğunu ve mülakatın doğru bir yöntem olduğunu söyledi.

'LGS tarihinde değişiklik yok'

Tekin, ortaokul öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandıklarını hatırlatarak, sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmayacağını, sınavın 2 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
"Şu andaki beklentiler, her yılki kalitede olacağı. Tek fark, artık öğrenciler kendi okullarında değil eskiden de olduğu gibi farklı okullarda girecekler." ifadelerini kullanan Tekin, merkezi sınavla kademeler arası geçiş konusu üzerine ise çalışılması gerektiğini kaydetti.
Çok sayıda öğrencinin LGS'ye dahil edildiğini dile getiren Tekin, "Proje okullarının sayısının azaltılması gerekiyor, sadece proje okulu değil, genel anlamda toplam öğrenci kitlesinden yani sınavlı öğrenci alan okul sayılarını biraz azaltmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.
Bakan Tekin, şöyle devam etti:
"Bugünün konusu değil yanlış bir anlaşılma olmasın. Ama nihayetinde biz çocuklarımızın üzerindeki sınav baskısını azaltmak istiyorsak eğer, bir milyon öğrencinin sınava girmesi çok doğru bir yaklaşım değil. Biz hem okulların kontenjanlarını hem de sınava giren öğrenci sayısını azaltacak tedbirleri kademeli bir biçimde hayata geçireceğiz."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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