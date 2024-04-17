https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-tunctan-gorevde-yukselme-sinav-sorulariyla-ilgili-iddialara-yanit-buyuk-bir-yalan-1082878120.html
Bakan Tunç'tan görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddialara yanıt: 'Büyük bir yalan'
Bakan Tunç'tan görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddialara yanıt: 'Büyük bir yalan'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda Cumhurbaşkanı ve... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T18:41+0300
2024-04-17T18:41+0300
2024-04-17T18:41+0300
yılmaz tunç
türkiye
iddia
sınav
recep tayyip erdoğan
hz. muhammed
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ac065d3727182bbe96748a02306f6a.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?" ve "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sorularıyla ilgili iddialara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-yerlikaya-mucadelemize-bayram-tatili-boyunca-devam-ettik-2-bin-101-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082876057.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/13/1081852919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf4a2f18f920f14cf46882834f8a0e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yılmaz tunç, iddia, sınav, recep tayyip erdoğan, hz. muhammed
yılmaz tunç, iddia, sınav, recep tayyip erdoğan, hz. muhammed
Bakan Tunç'tan görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddialara yanıt: 'Büyük bir yalan'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda Cumhurbaşkanı ve Hz. Muhammed ilişkin soru sorulduğu iddialarıyla ilgili "Tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalan" yorumunda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?" ve "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.
Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sorularıyla ilgili iddialara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."