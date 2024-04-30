https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/milli-egitim-akademisi-kuruluyor-ogretmen-olmak-icin-sartlar-degisiyor-1083333969.html
Milli Eğitim Akademisi kuruluyor: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor
Milli Eğitim Akademisi kuruluyor: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor
Sputnik Türkiye
Öğretmen adaylarına akademi eğitimi şartı geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, öğretmen adaylarının buradaki programı... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T21:03+0300
2024-04-30T21:03+0300
2024-04-30T22:00+0300
türkiye
milli eğitim akademisi
eğitim
öğretmen
yusuf tekin
kadro
üniversite
pedagojik formasyon
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen yetiştirmek için Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu.Bakan Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin csonra buradan da mezun olmaları gerekeceğini dile getirdi.Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. Akademi bu eksikliği giderecek" dedi.'Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak'Bakan Tekin, lisans mezunu bir öğretmenin 96 saat uygulama dersi aldığını bunun Fransa'da 216, Belçika'da 160 İtalya'da 550 saat olduğunu söyledi.Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.Bu eğitim esnasında adayların devlet memuru olarak kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Tekin, "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek" diye konuştu.Pedogojik formasyon eğitimi verilecekYeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini söyledi.Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yasayı yeniden ele aldıklarını belirtti.Akademi de bu kapsamda hazırlanan taslakta yer alıyor.Taslakta öğretmene yönelik şiddette cezaların artırılmasına ilişkin madde de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-darp-edilen-necla-ogretmene-gecmis-olsun-telefonu--1083217624.html
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milli eğitim akademisi nedir, kimler başvuracak? öğretmenliğin yeni şartları nedir? öğretmen olmak için ne gerekiyor, milli eğitim akademisinde pedagojik formasyon verilecek mi? milli eğitim akademisi başvuru şartları neler?milli eğitim akademisinde kaç saat eğitim alınacak?
milli eğitim akademisi nedir, kimler başvuracak? öğretmenliğin yeni şartları nedir? öğretmen olmak için ne gerekiyor, milli eğitim akademisinde pedagojik formasyon verilecek mi? milli eğitim akademisi başvuru şartları neler?milli eğitim akademisinde kaç saat eğitim alınacak?
Milli Eğitim Akademisi kuruluyor: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor
21:03 30.04.2024 (güncellendi: 22:00 30.04.2024)
Öğretmen adaylarına akademi eğitimi şartı geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kurulacağını, öğretmen adaylarının buradaki programı da tamamlayacaklarını söyledi. Akademide başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıldan sonra kadroya geçecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni öğretmen yetiştirmek için Milli Eğitim Akademisi kurulacağını duyurdu.
Bakan Tekin, öğretmenlik yapmak isteyenlerin csonra buradan da mezun olmaları gerekeceğini dile getirdi.
Dünyadaki örnekleri incelediklerini ve şu anda lisanstan sonra direkt öğretmenliğe atayan ülke kalmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Öğretmenlerin hem istihdam süreci hem de istihdamdan sonra hizmet içi eğitimde mesleki yeterliliklerinin güncel gelişmelere göre revize edilmesi konusunda ciddi bir eksikliğimiz var. Akademi bu eksikliği giderecek" dedi.
'Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak'
Bakan Tekin, lisans mezunu bir öğretmenin 96 saat uygulama dersi aldığını bunun Fransa'da 216, Belçika'da 160 İtalya'da 550 saat olduğunu söyledi.
Kurulması planlanan akademide öğretmen adayları branş fark etmeksizin çeşitli alanlarda 550 saat eğitim alacak.
Bu eğitim esnasında adayların devlet memuru olarak kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Tekin, "Adaylar akademiye KPSS puanı ile alınacak. Akademide başarılı olursa sözleşmeli olarak atanacak. 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecek. Eğitimleri tecrübeli öğretmenler, üniversitelerde alanda uzmanlaşmış hocalar verecek" diye konuştu.
Pedogojik formasyon eğitimi verilecek
Yeni Şafak gazetesine konuşan
Bakan Tekin akademiyle aslında pedagojik formasyon eğitim verileceğini söyledi.
Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinin ardından yasayı yeniden ele aldıklarını belirtti.
Akademi de bu kapsamda hazırlanan taslakta yer alıyor.
Taslakta öğretmene yönelik şiddette cezaların artırılmasına ilişkin madde de bulunuyor.