https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-darp-edilen-necla-ogretmene-gecmis-olsun-telefonu--1083217624.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darp edilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darp edilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da veli tarafından darp edilen öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T17:13+0300

2024-04-27T17:13+0300

2024-04-27T17:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

öğretmen

veli

darp

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Tekin: Her daim öğretmenlerin yanındayız Olay günü ilk etapta telefonla öğretmeni arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Tekin'in talimatıyla, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, yumruk darbesiyle yaralanan öğretmene ziyarette bulundu.Saldırıya uğrayan ortaokul öğretmeni, dün de Bakan Tekin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede öğretmene 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Tekin, konunun takipçisi olduğunu belirtti.Tekin, her daim öğretmenlerin yanında olacaklarını vurgulayarak, meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini kaydetti.

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recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, öğretmen, veli, darp