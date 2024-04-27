https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/cumhurbaskani-erdogandan-darp-edilen-necla-ogretmene-gecmis-olsun-telefonu--1083217624.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darp edilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darp edilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da veli tarafından darp edilen öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T17:13+0300
2024-04-27T17:13+0300
2024-04-27T17:13+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
öğretmen
veli
darp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082441712_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_68fd1ef43f4f2c47a46d1c23701e5490.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Tekin: Her daim öğretmenlerin yanındayız Olay günü ilk etapta telefonla öğretmeni arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Tekin'in talimatıyla, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, yumruk darbesiyle yaralanan öğretmene ziyarette bulundu.Saldırıya uğrayan ortaokul öğretmeni, dün de Bakan Tekin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede öğretmene 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Tekin, konunun takipçisi olduğunu belirtti.Tekin, her daim öğretmenlerin yanında olacaklarını vurgulayarak, meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bakan-simsekten-kayit-disilikla-mucadele-donemi-vurgusu-vergi-kacirana-taviz-yok-1083216734.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082441712_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2ee7675f9e2502e736b82af556f59ae6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, öğretmen, veli, darp
recep tayyip erdoğan, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, öğretmen, veli, darp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darp edilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da veli tarafından darp edilen öğretmeni arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Her daim öğretmenlerin yanındayız
Olay günü ilk etapta telefonla öğretmeni arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Tekin'in talimatıyla, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş ve Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, yumruk darbesiyle yaralanan öğretmene ziyarette bulundu.
Saldırıya uğrayan ortaokul öğretmeni, dün de Bakan Tekin ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede öğretmene 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Tekin, konunun takipçisi olduğunu belirtti.
Tekin, her daim öğretmenlerin yanında olacaklarını vurgulayarak, meslektaşlarının hukukunu korumaya devam edeceklerini kaydetti.