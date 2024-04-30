Metro İstanbul duyurdu: 1 Mayıs'ta hangi metrolar çalışacak?
13:37 30.04.2024 (güncellendi: 13:41 30.04.2024)
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs için aldığı tedbirler karşısında sosyal medya hesabı X'ten bir bilgilendirme mesajı yayımladı.
Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada hangi metro seferlerinin yapılacağı bilgisine yer verildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:
İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Çarşamba günü seferlerimiz aşağıdaki gibi yapılacaktır;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli Mecidiyeköy, Gayrettepe istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.
- M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda Mahmutbey-Kağıthane,
- T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Bağcılar-Topkapı,
- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sefer yapılacak,
️- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.