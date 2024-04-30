https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/metro-istanbul-duyurdu-1-mayista-hangi-metrolar-calisacak-1083315216.html

Metro İstanbul duyurdu: 1 Mayıs'ta hangi metrolar çalışacak?

Metro İstanbul duyurdu: 1 Mayıs'ta hangi metrolar çalışacak?

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs için aldığı tedbirler karşısında sosyal medya hesabı X'ten bir bilgilendirme mesajı yayımladı. 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:37+0300

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1 mayıs

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metro hattı

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Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada hangi metro seferlerinin yapılacağı bilgisine yer verildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/istanbul-valiliginden-kisitlama-1-mayista-hangi-toplu-tasima-araclari-ve-duraklar-calismayacak-1083298436.html

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metro istanbul duyurdu, 1 mayıs'ta metro çalışıyor mu, 1 mayıs’ta metro